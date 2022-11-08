День Дмитрия отмечается 8 ноября в честь священномученика Дмитрия Солунского.

День святого Дмитрия или Дмитриев день отмечается ежегодно в одну и ту же дату - 8 ноября. В этот день церковь чтит память римского священномученика Дмитрия Солунского. Тезки святого в эту дату празднуют День ангела Дмитрия и молятся ему о благословении и защите от неприятностей.

День Дмитрия Солунского: история святого

Дмитрий Солунский родился в Римской империи во времена гонений на христиан. Его отец был тайным христианином и крестил сына дома, при этом служил императору. Когда отец умер, Дмитрий занял его место. Он открыл свою веру обществу и обратил в христианство многих римлян.

Император после возвращения с войны узнал об этом и приказал казнить святого. Другие верующие нашли его тело и достойно похоронили его. А один из христиан взял кольцо и часть одежды Дмитрия. С помощью этих предметов было сотворено много чудес.

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Мощи святого хранятся в православном храме в городе Салоники, в Греции. Иногда эти мощи мироточат. Святой был хорошо известен в Киевской Руси. Ему посвятили Дмитриевский монастырь в Киеве, который сейчас называется Михайловский Златоверхий монастырь.

Обычаи и традиции на День святого Дмитрия

Наши предки считали День Дмитрия окончанием всех земледельческих работ и переходом на зимний образ жизни. В Киевской Руси говорили, что Дмитрий закрывает землю и приводит зиму, а ключи оставляет у себя, а затем весной передает ключи святому Юрию.

В народе на Дмитриев день сложилась традиция почитать усопших близких, посещать их могилы и молиться в церкви за упокой душ умерших. Хотя в церковном календаре поминанию посвящена Дмитриевская родительская суббота. Для усопших в доме ставили миску воды, чтобы они могли умыться.

На день Дмитрия собирались за столом всей семьей. На стол обязательно ставили блины как символ окончания жатвы. Первый блин давали самым старшим членам семьи, а если они уже умерли, то оставляли блин подоконнике и не ели. Также часто готовили пироги и лепешки, а из напитков варили кисель.

Работать, стирать, сажать растения и строить дома в Дмитриев день было непринято. Однако в этот день можно заниматься уборкой, чистить ковры и вытряхивать матрасы. Также в Дмитриев день обязательно стоит помолиться святому Дмитрию, и он услышит молитвы.

Молитва святому Дмитрию

Святому Дмитрию издавна молились военные для помощи в боевых действиях и защите от ранений. Во время войны украинцы могут помолиться Дмитрию Солунского о близких на фронте.

Святой и славный великомученик Христов Дмитрий, скорый в помощи и теплый покровитель, с верой приходим к тебе! Ты, стоящий с отвагой перед Небесным Царем, выпроси у Него прощение грехам нашим и чтобы освободиться нам от моря, землетрясения, потопа, огня, меча и вечной муки. Моли благость Его, чтобы уничтожить этот город, обитель сию и всякую страну христианскую. Выпроси у Царя Царствующих на врагов победу и преодоление православным христианам, всему государству православный мир, покой, твердость в вере и приближение к благочестию; нам же, почитателям честной памяти твоей, выпроси благодатное укрепление на дела добрые, чтобы благотворному Владыке нашему Христу Богу здесь послужить, и сподобиться молитвами твоими подражать Царству Небесному для вечного прославления Его с Отцом и Святым Духом. Аминь.

Что нельзя делать в Дмитриев день

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

С этого дня до Рождества нельзя играть свадьбу, иначе брак будет несчастливым.

Нельзя занимать деньги и брать кредиты.

В некоторых регионах считалось, что в Дмитриев день нельзя совершать процедуры с водой: мыться, стирать одежду и мыть посуду.

Если решили посетить кладбище в этот день - категорически запрещено пить алкоголь возле могилы.

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