Поздравьте с Чистым четвергом родных и близких - пожелайте им сегодня смыть все плохое.

Великий, или Чистый четверг - четвертый день Страстной недели, когда принято очищать свое пространство и мысли от всего плохого. Поздравляя с праздником, традиционно желают чистоты и уюта в доме, но самое главное - в душе. Поздравления с Чистым четвергом в прозе, а также авторские открытки от УНИАН - в подборке ниже.

Чистый четверг - поздравления своими словами

С Чистым четвергом!

Пусть в этот день будет чисто не только в доме - пусть очистится душа. Желаю мира в сердце, светлых мыслей и Божьей благодати, которая сопровождала бы тебя каждый день. Пусть исчезнут все обиды, сомнения и тревоги. Спокойствия и мира!

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С Чистым четвергом будьте здоровы!

Желаю чистоты не только в Вашем доме, но и в сердце, мыслях и поступках. Пусть Чистый четверг станет белым листом, с которого можно начать сначала, а вместе с чистотой в Ваш дом войдут благополучие, спокойствие и долгожданный мир. Пусть душа наполняется верой, добром и надеждой!

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С праздником чистоты и душевного обновления!

Пусть в этот день все плохое останется в прошлом и уйдет за водой. Пусть царит гармония в жизни, в сердце - будет любовь, в доме - уют. Желаю очистить душу от всего лишнего и встретить светлый праздник Пасхи в добре и мире!

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Светлого тебе Чистого четверга!

Пусть жизнь очистится от слез, грязи и зла, пусть все плохое остается в прошлом и пусть украинская земли наконец избавится от всей скверны. Пусть впереди будут только хорошие новости, а свет Божьей милости никогда не покидает дом.

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С Чистым четвергом! С праздником духовного очищения!

Чистоты и уюта в доме и душе! Желаю отпустить все, что тянет вниз, чтобы с легким сердцем и ясными мыслями встретить Пасху. Пусть путь твой будет благословенным, а этот день - спокойным. Божьей благодати тебе и твоим родным!

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С Чистым четвергом!

Желаю спокойствия на душе, уюта в доме и веры и надежды не только сегодня. Желаю очиститься от лишнего, пусть все плохое останется за спиной, а рядом будут ясное небо и искренние люди. Божьей милости ежедневно и ежечасно!

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Светлого Чистого четверга! С праздником духовной чистоты!

Пусть сердце в этот день избавится от тревог, а душа наполнится светом. Желаю внутреннего равновесия и тепла в душе, добрых людей рядом и видеть красоту даже в простом. Все плохое пусть смоется. С праздником!

Открытки с Чистым четвергом

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Ранее мы рассказывали, какие есть обычаи и запреты в Чистый четверг - можно ли в этот день работать, печь пасхи и красить яйца.

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