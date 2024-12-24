Святки отмечают между двумя большими праздниками - Рождеством Христовым и Крещением.

Рождественские святки, или зимние Святки отмечают в память о событиях, связанных с рождением Христа и Его крещением. Когда начинаются праздничные дни, что принято делать в это время, а что - под запретом - рассказываем ниже.

Что такое Рождественские святки - история праздника

Святки - это, как уже говорили, череда праздничных дней между двумя великими праздниками - Рождеством и Крещением. Традиция празднования появилась в V веке - 12 праздничных дней установил Четвертый Вселенский Собор.

Названы они Святками, потому что это святые дни, а празднуют их "от звезды и до воды", то есть, от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды.

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Рождественские святки - когда отмечают по старому и новому стилю

Рождество Христово и Крещение Господне, а вместе с ними и Святки, после перехода Православной церкви Украины на новый календарь сдвинулись по времени на 13 дней раньше.

В 2024 году Святки по новому стилю начнутся утром 25 декабря и продлятся до вечера 5 января.

Верующие, которые придерживаются старого календарного стиля, будут праздновать Святки с 7 января и по вечер 18 января 2025 года.

Святки - традиции и запреты

Согласно святочным обычаям, в первые дни нужно обязательно следует навестить родных и близких, кумовьев и друзей, принимать гостей у себя в доме, дарить подарки. Существует традиция во время Святок помогать бедным и нуждающимся.

Святочный стол стараются сделать как можно богаче, а среди обязательных блюд на нем должны быть богатая кутья и узвар - как варить кутью правильно и когда ее носят, мы уже рассказывали. Готовят также, пампушки, пироги, блины, орехи и мед.

Один из самых известных святочных народных обрядов - колядование. Утром на Рождество (по новому стилю 25 декабря, по старому - 7 января), а в некоторых регионах и в Рождественский сочельник, от дома к дому ходят дети, а иногда и ряженые взрослые, и колядуют - поют песни или рассказывают стихи-колядки, в которых желают благ и добра. В награду колядующие получают угощения и деньги.

Ранее мы рассказывали, когда колядовать, щедровать и посевать в 2024 году, и публиковали лучшие украинские колядки для детей и взрослых.

Широкую популярность получили гадания на Святки, считается, что эти 12 дней - самое удачное время, чтобы узнать свою судьбу, хотя церковь выступает против таких обрядов. Во время святочных гаданий чаще всего девушки стараются узнать имя своего суженого и когда выйдут замуж.

Ранее мы также рассказывали, какие есть гадания на Святки и когда лучше всего гадать.

Можно ли работать в Рождественские святки? По народным приметам в течение этих 12 праздничных дней существует ряд запретов:

запрещено ссориться, сквернословить;

не следует отказывать в помощи;

нельзя одалживать деньги;

не следует злоупотреблять алкоголем, переедать;

запрещается стирать, делать убору в доме, во дворе, заниматься рукоделием;

не следует идти на рыбалку и охоту;

устраивать помолвку и играть свадьбу на святки - плохая примета, церковь в это время также не венчает.

В церкви прямого запрета на работу нет, но все-таки, если есть возможность, лучше отложить все мирские дела и посвятить это время молитве и помощи ближним. Заканчиваются Святки на Крещение, вечером в канун праздника.

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