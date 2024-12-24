Рождественские святки, или зимние Святки отмечают в память о событиях, связанных с рождением Христа и Его крещением. Когда начинаются праздничные дни, что принято делать в это время, а что - под запретом - рассказываем ниже.
- Что такое Рождественские святки - история праздника
- Рождественские святки - когда отмечают по старому и новому календарю
- Святки - традиции и запреты
Что такое Рождественские святки - история праздника
Святки - это, как уже говорили, череда праздничных дней между двумя великими праздниками - Рождеством и Крещением. Традиция празднования появилась в V веке - 12 праздничных дней установил Четвертый Вселенский Собор.
Названы они Святками, потому что это святые дни, а празднуют их "от звезды и до воды", то есть, от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды.
Рождественские святки - когда отмечают по старому и новому стилю
Рождество Христово и Крещение Господне, а вместе с ними и Святки, после перехода Православной церкви Украины на новый календарь сдвинулись по времени на 13 дней раньше.
В 2024 году Святки по новому стилю начнутся утром 25 декабря и продлятся до вечера 5 января.
Верующие, которые придерживаются старого календарного стиля, будут праздновать Святки с 7 января и по вечер 18 января 2025 года.
Святки - традиции и запреты
Согласно святочным обычаям, в первые дни нужно обязательно следует навестить родных и близких, кумовьев и друзей, принимать гостей у себя в доме, дарить подарки. Существует традиция во время Святок помогать бедным и нуждающимся.
Святочный стол стараются сделать как можно богаче, а среди обязательных блюд на нем должны быть богатая кутья и узвар - как варить кутью правильно и когда ее носят, мы уже рассказывали. Готовят также, пампушки, пироги, блины, орехи и мед.
Один из самых известных святочных народных обрядов - колядование. Утром на Рождество (по новому стилю 25 декабря, по старому - 7 января), а в некоторых регионах и в Рождественский сочельник, от дома к дому ходят дети, а иногда и ряженые взрослые, и колядуют - поют песни или рассказывают стихи-колядки, в которых желают благ и добра. В награду колядующие получают угощения и деньги.
Ранее мы рассказывали, когда колядовать, щедровать и посевать в 2024 году, и публиковали лучшие украинские колядки для детей и взрослых.
Широкую популярность получили гадания на Святки, считается, что эти 12 дней - самое удачное время, чтобы узнать свою судьбу, хотя церковь выступает против таких обрядов. Во время святочных гаданий чаще всего девушки стараются узнать имя своего суженого и когда выйдут замуж.
Ранее мы также рассказывали, какие есть гадания на Святки и когда лучше всего гадать.
Можно ли работать в Рождественские святки? По народным приметам в течение этих 12 праздничных дней существует ряд запретов:
- запрещено ссориться, сквернословить;
- не следует отказывать в помощи;
- нельзя одалживать деньги;
- не следует злоупотреблять алкоголем, переедать;
- запрещается стирать, делать убору в доме, во дворе, заниматься рукоделием;
- не следует идти на рыбалку и охоту;
- устраивать помолвку и играть свадьбу на святки - плохая примета, церковь в это время также не венчает.
В церкви прямого запрета на работу нет, но все-таки, если есть возможность, лучше отложить все мирские дела и посвятить это время молитве и помощи ближним. Заканчиваются Святки на Крещение, вечером в канун праздника.