Украинские зимние праздники богаты давними традициями. Издавна народ отмечал их песнями, танцами и гуляниями в причудливых нарядах. До наших дней сохранились колядки, щедривки и посевалки - праздничные песни, которые в основном выполняют дети.
С сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. С тех пор изменились даты, когда колядуют, щедруют и посевают. Мы публикуем шпаргалку по новому стилю.
- Когда колядуют в Украине 2024 по новому календарю
- Когда щедруют в Украине по новому стилю
- Когда посевают в Украине в 2024 году
- Когда ходят колядовать, щедровать и посевать по старому календарю
Когда колядуют в Украине 2024 по новому календарю
Традиционная дата, когда колядуют в Украине - это Рождество 2024, которое отмечают 25 декабря. Вот почему многие красивые колядки воспевают рождение Иисуса. Колядовать можно не только в сам праздник, но и в Сочельник 24 декабря.
Обрядовые песни могут петь дети любого пола и возраста. В колядках принято желать крепкого здоровья и достатка хозяевам, хвалить их быт и выпрашивать гостинец. Как правило, чем длиннее и красивее исполнена песня, тем большую награду получают колядники.
Когда щедруют в Украине по новому стилю
В Украине чётко определена дата, когда щедровать детям - это канун Нового года 31 декабря. Верующие в этот день отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки.
В щедривках принято желать счастливого года, щедрого стола и веселого празднования. Исполнение щедровальных песен часто сопровождается массовыми гуляниями, забавами и переодеваниями. По традиции молодежь наряжается в праздничные костюмы святого Василия, Козы и Меланки.
Когда посевают в Украине в 2024 году
Посевают украинцы издавна на Старый Новый год или церковный праздник Василия, который по новому стилю наступает 1 января.
Традиционно посевают в Украине только мальчики и мужчины. Посевалки посвящены наступлению нового года и пожеланию достатка в доме. Чтобы слова были убедительней, во время песни порог хозяев дома осыпают зерном - на хороший урожай летом.
Когда ходят колядовать, щедровать и посевать по старому календарю
Если вы до сих пор придерживаетесь старого церковного стиля, то даты зимних развлечений будут такие:
- колядовать - 6 и 7 января;
- щедровать - 13 января;
- посевать - 14 января.
Ранее мы публиковали полный православный календарь на 2025 год, в котором назвали важнейшие церковные праздники наступающего года.