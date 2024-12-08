Украинские зимние забавы не обходятся без песен, которые распеваются в определенные даты.

Украинские зимние праздники богаты давними традициями. Издавна народ отмечал их песнями, танцами и гуляниями в причудливых нарядах. До наших дней сохранились колядки, щедривки и посевалки - праздничные песни, которые в основном выполняют дети.

С сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. С тех пор изменились даты, когда колядуют, щедруют и посевают. Мы публикуем шпаргалку по новому стилю.

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Когда колядуют в Украине 2024 по новому календарю

Традиционная дата, когда колядуют в Украине - это Рождество 2024, которое отмечают 25 декабря. Вот почему многие красивые колядки воспевают рождение Иисуса. Колядовать можно не только в сам праздник, но и в Сочельник 24 декабря.

Обрядовые песни могут петь дети любого пола и возраста. В колядках принято желать крепкого здоровья и достатка хозяевам, хвалить их быт и выпрашивать гостинец. Как правило, чем длиннее и красивее исполнена песня, тем большую награду получают колядники.

Когда щедруют в Украине по новому стилю

В Украине чётко определена дата, когда щедровать детям - это канун Нового года 31 декабря. Верующие в этот день отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки.

В щедривках принято желать счастливого года, щедрого стола и веселого празднования. Исполнение щедровальных песен часто сопровождается массовыми гуляниями, забавами и переодеваниями. По традиции молодежь наряжается в праздничные костюмы святого Василия, Козы и Меланки.

Когда посевают в Украине в 2024 году

Посевают украинцы издавна на Старый Новый год или церковный праздник Василия, который по новому стилю наступает 1 января.

Традиционно посевают в Украине только мальчики и мужчины. Посевалки посвящены наступлению нового года и пожеланию достатка в доме. Чтобы слова были убедительней, во время песни порог хозяев дома осыпают зерном - на хороший урожай летом.

Когда ходят колядовать, щедровать и посевать по старому календарю

Если вы до сих пор придерживаетесь старого церковного стиля, то даты зимних развлечений будут такие:

колядовать - 6 и 7 января;

- 6 и 7 января; щедровать - 13 января;

- 13 января; посевать - 14 января.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на 2025 год, в котором назвали важнейшие церковные праздники наступающего года.

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