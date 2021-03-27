Во время Великого поста отмечаются три субботы, когда в храмах проводится поминовение усопших.

Ежегодно во время Великого поста отмечаются особые даты почитания усопших, которые называются Родительскими субботами. В эти дни верующие молятся за своих умерших близких, а так же за всех христиан. Сегодня отмечается первая Вселенская родительская суббота.

Всего в году отмечается 6 таких поминальных дат, и три из них выпадают на Великий пост. В 2021 году родительские субботы Великого поста будут 27 марта, 3 апреля и 10 апреля. Некоторые из дней называются Вселенскими родительскими субботами - в эти дни в храмах молятся не только за родных, но и за всех умерших христиан.

Как почтить память усопших в Родительскую субботу

Читайте такжеПраздники в апреле: какие события и знаменательные даты будем отмечать в следующем месяцеВ этот день принято посещать церковную службу и помолиться за души умерших родных, а также поставить свечу за упокой. В первую очередь вспоминают ушедших из жизни родителей. Также записку с именами умерших можно передать священнику, чтобы он прочел их имена во время молебна.

Посещение кладбища не является обязательной традицией, но ее соблюдает большинство верующих. В этот день проводят уборку на могиле родных и приносят цветы. После посещения церкви и кладбища почтить память усопших можно дома. Перед поминальной трапезой произносят молитву за душу умерших. На столе должны быть только постные блюда.

Что нельзя делать в Родительскую субботу

В этот день запрещено ссориться дома, ведь в поминальный день люди должны сблизиться и вместе почтить усопших.

Запрещено оскорблять и ругать умерших.

Нельзя заниматься тяжелой работой и делами по дому. Лучше отложить их на завтра.

В этот день запрещены увеселительные мероприятия и употребление алкоголя.

В Родительскую субботу нельзя отказывать людям в помощи.

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Автор: Екатерина Пулатова