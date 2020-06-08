Рецепт плова с черноморскими мидиями от Саввы Либкина (видео)

Известный одесский ресторатор Савва Либкин дал мастер-класс по приготовлению плова с мидиями. Процесс приготовления проходил в одесском ресторане "Дача" (Французский бульвар, 85).

"Плов с мидиями - это вкус Одессы в любой точке мира. Я готовлю это блюдо уже 30 лет. И за столько лет сумел довести нюансы приготовления почти до совершенства. В нем - мое понимание одесского колорита и любовь к родному городу", - рассказал УНИАН Савва Либкин.

Рецепт для одной порции (300 г), ингредиенты

Морковь - 150 г

Лук репчатый - 150 г

Чеснок - по вкусу

Вино Рислинг - 100 мл

Мидии в ракушке - 700 г

Рис Басмати - 100 г

Рыбный бульон - 200 г

Петрушка, зира, растительное масло, соль, чёрный перец.

Способ приготовления плова с мидиями

Чистим ракушки снаружи, чтобы не осталось никаких наростов, удаляем "бородку" и моем. Кидаем ракушки на сухую раскаленную сковороду на три минуты. Мидии открываются, затем отделяем мясо от раковины. Сок от мидий не выливаем, а процеживаем от песка, чтобы потом добавить в плов. Разогреваем в казане растительное масло. Добавляем в него немного зиры и обжариваем ее, добавляем мясо мидий и так же слегка обжаривем. Лук нарезаем полукольцами, морковь соломкой, а чеснок тонкими кольцами. Добавляем овощи к мидиям, вливаем вино и выпариваем его. Добавляем перец, соль, бульон из мидий и заранее приготовленный рыбный бульон. Добавляем рис, разравниваем его. Доводим до готовности и оставляем под крышкой без огня еще на полчаса. Затем аккуратно перемешиваем и подаем.

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