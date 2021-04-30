Воздушная, аппетитная пасха наполнит любой дом особым праздничным ароматом.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый древний, торжественный и почитаемый христианский праздник.

Читайте такжеКрасивые пасхальные яйца: простые и оригинальные способы окрашивания яицВ этом году Пасха у православных христиан приходится на 2 мая. И уже сейчас верующие готовятся к ее встрече, в том числе, соблюдая Великий пост. В сам праздник Пасхи христиане смогут наконец разговеться и полакомиться различными блюдами.

Обязательно на пасхальном столе должны быть, в частности, праздничные пасхи. Это сладкая сдобная выпечка, символизирующая воскресение и небесное царство. Традиционно издавна хозяйки старались печь пасхи в четверг или в субботу перед Пасхой.

Традиционная пасха

Мука - 1 кг

Молоко - 500 мл

Сливочное масло - 200 г

Сахар - 300 г

Яйца - 6 шт.

Сухие дрожжи - 12 г

Изюм - 275 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Яйца и сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Приготовление опары. Половину муки смешать с сухими дрожжами. Молоко подогреть до теплого состояния (на ощупь оно должно быть тепленьким, но не горячим). Влить молоко в муку, постоянно размешивая.

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Накрыть посуду с опарой полотенцем и положить в теплое место на 30 минут, чтобы она увеличилась в размерах примерно в два раза.

Яйца разделить на белки и желтки. Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Белки взбить до крутых пиков.

Добавить взбитые желтки в опару, перемешать. Добавить соль и размягченное сливочное масло, хорошо вмешать его руками.

Добавить взбитые белки и аккуратными движениями снизу вверх перемешать массу.

Просеять оставшуюся муку. Замесить однородное мягкое тесто. Накрыть посуду с тестом полотенцем и убрать в теплое место на час. Оно должно вдвое увеличиться в размерах.

Тем временем следует подготовить изюм. Промыть его, залить кипятком на 15 минут. Затем слить воду и разложить изюм на салфетку просохнуть. К уже сухому изюму добавить ложку муки и хорошо перемешать.

Бросить изюм в уже подошедшее тесто, вымесить его. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

Взять формы для выпекания, смазать их стенки и дно сливочным маслом. Наполнить каждую форму тестом на одну треть от ее объема. Оставить тесто в формах отдохнуть еще на 10 минут.

Отправить формы в предварительно разогретую духовку до 100°С и держать их при такой температуре 10 минут. Затем увеличить температуру до 180°С и печь куличи до готовности, примерно 45-50 минут. Важно не открывать дверцу духовки во время выпекания. Готовые пасхи остудить, накрыв полотенцем.

Покрыть пасхи глазурью, прекрасно будет держаться на них, в частности, сделанная на желатине. Также украсить их сверху различными фигурками и кондитерской посыпкой на свой вкус.

Пасха на александрийском тесте

Для опары

Молоко (топленое) - 0,5 л

Сахар - 0,5 кг

Масло сливочное (холодное) - 250 г

Яйцо куриное - 5 шт.

Желток яичный - 2 шт.

Дрожжи (свежие) - 75 г

Для теста

Мука - 1,25 кг

Изюм - 75-100 г

Цукаты - 75-100 г

Соль - 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - 1-2 пакета

Коньяк (или ром) - 1 ст. л.

Приготовление опары. В теплом молоке растворить дрожжи.

Яйца слегка взбить венчиком. Добавить нарезанное кусочками сливочное масло. Всыпать сахар.

Влить молоко с растворенными дрожжами. Перемешать (масло можно оставить небольшими кусочками), затянуть пленкой и оставить в теплом месте на 8-12 часов.

Приготовление теста. В опару добавить соль, ванильный сахар, коньяк, изюм и цукаты.

Сверху постепенно частями просеять муку, вмешивая ее в тесто. Руки при этом надо периодически смазывать растительным маслом. В результате должно получиться мягкое, вязкое, липкое тесто. Затянуть его пленкой и положить в теплое место на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

Смазать формы маслом. Разложить по ним тесто на 1/3 часть объема и подождать, пока оно не займет 3/4 высоты форм.

Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку. Выпекать до готовности около 40-50 минут, в зависимости от величины формочек и духовки (если формы небольшие – то около 40 минут). Готовность можно проверить зубочисткой.

Готовые пасхи достать из духовки и дать остыть на решетке. Затем смазать их сверху глазурью и украсить по собственному желанию.

Творожная пасха с цукатами

Творог жирный - 800 г

Сливки - 300 г

Сахар - ¾ ст.

Цукаты - 200 г

Ванилин - 0,5 ч. л.

Яичные желтки - 4 шт.

Масло сливочное - 100 г

Творог протереть через сито. Добавить 3 столовых ложки сливок, более половины сахара и сливочное масло комнатной температуры. Хорошо все размешать.

Желтки взбить с оставшимся сахаром. Добавить к ним сливки и ванилин, хорошо перемешать.

Поставить желтки со сливками на средний огонь и варить, непрерывно помешивая, до небольшого загустения. Масса почти доводится до кипения, но кипеть не должна. Снять с огня и оставить остывать.

Смешать творожную и желтково-сливочную массы. Добавить цукаты и еще раз хорошо перемешать.

Форму для пасхи застелить влажной марлей. Выложить в нее творожную массу. Сверху накрыть марлей и прижать гнетом. Оставить кулич в холодильнике под гнетом на 12 часов.

Аккуратно вытащить пасху из формы, отогнув для этого марлю. Накрыть форму тарелкой. Перевернуть на нее пасху широкой стороной. Аккуратно снять форму и марлю. Украсить пасху по своему усмотрению.

Творожная пасха в духовке

Для опары

Молоко - 70 мл

Мука пшеничная - 2 ст. л.

Сахар - 1 ч. Л.

Дрожжи сухие - 5 г

Для теста

Мука пшеничная - 270 г

Творог - 250 г

Яйца куриные - 2 шт.

Яичный желток - 1 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 130 г

Ванильный экстракт - 1 ч. Л.

Масло сливочное - 50 г

Изюм - 100 г

Куркума - 0,5 ч. Л.

Цедра апельсина - 1 ст. л.

Приготовление опары. Смешать дрожжи, молоко, сахар и муку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 15-30 минут. Как только шапочка хорошо поднялась и начинает опадать - опара готова.

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Подготовка основания для теста. Яйца и желток взбить с сахаром, солью и ванильным экстрактом в пышную массу.

Добавить творог и растопленное сливочное масло. Творог должен быть мягким, поэтому при необходимости его следует протереть через сито, но в таком случае может понадобиться меньше муки. Взбить все.

Добавить цедру апельсина и куркуму (для желтоватой окраски пасх). Перемешать.

Между тем подошла опара - она ​​насквозь пронизана пузырями. Выложить ее к творожной массе. Взбить миксером, чтобы она соединилась с основой.

Постепенно частями всыпать муку. Вымесить липкое тесто.

Добавить промытый изюм или цукаты. Перемешать, чтобы изюм соединился с тестом. Накрыть тесто пленкой и убрать в теплое место на 1,5-2 часа.

Затем обмять его и разложить по формам, заполняя их на треть. Накрыть формы полотенцем и оставить в теплом месте еще минимум на 30-40 минут.

Отправить в разогретую до 200°С духовку на 10 минут. Затем уменьшить температуру до 175°С и выпекать еще 30-40 минут, в зависимости от особенностей собственной духовки.

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Автор: Алина Вишневская