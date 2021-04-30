Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый древний, торжественный и почитаемый христианский праздник.
Читайте такжеКрасивые пасхальные яйца: простые и оригинальные способы окрашивания яицВ этом году Пасха у православных христиан приходится на 2 мая. И уже сейчас верующие готовятся к ее встрече, в том числе, соблюдая Великий пост. В сам праздник Пасхи христиане смогут наконец разговеться и полакомиться различными блюдами.
Обязательно на пасхальном столе должны быть, в частности, праздничные пасхи. Это сладкая сдобная выпечка, символизирующая воскресение и небесное царство. Традиционно издавна хозяйки старались печь пасхи в четверг или в субботу перед Пасхой.
Традиционная пасха
- Мука - 1 кг
- Молоко - 500 мл
- Сливочное масло - 200 г
- Сахар - 300 г
- Яйца - 6 шт.
- Сухие дрожжи - 12 г
- Изюм - 275 г
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
Яйца и сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.
Приготовление опары. Половину муки смешать с сухими дрожжами. Молоко подогреть до теплого состояния (на ощупь оно должно быть тепленьким, но не горячим). Влить молоко в муку, постоянно размешивая.
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Накрыть посуду с опарой полотенцем и положить в теплое место на 30 минут, чтобы она увеличилась в размерах примерно в два раза.
Яйца разделить на белки и желтки. Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Белки взбить до крутых пиков.
Добавить взбитые желтки в опару, перемешать. Добавить соль и размягченное сливочное масло, хорошо вмешать его руками.
Добавить взбитые белки и аккуратными движениями снизу вверх перемешать массу.
Просеять оставшуюся муку. Замесить однородное мягкое тесто. Накрыть посуду с тестом полотенцем и убрать в теплое место на час. Оно должно вдвое увеличиться в размерах.
Тем временем следует подготовить изюм. Промыть его, залить кипятком на 15 минут. Затем слить воду и разложить изюм на салфетку просохнуть. К уже сухому изюму добавить ложку муки и хорошо перемешать.
Бросить изюм в уже подошедшее тесто, вымесить его. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
Взять формы для выпекания, смазать их стенки и дно сливочным маслом. Наполнить каждую форму тестом на одну треть от ее объема. Оставить тесто в формах отдохнуть еще на 10 минут.
Отправить формы в предварительно разогретую духовку до 100°С и держать их при такой температуре 10 минут. Затем увеличить температуру до 180°С и печь куличи до готовности, примерно 45-50 минут. Важно не открывать дверцу духовки во время выпекания. Готовые пасхи остудить, накрыв полотенцем.
Покрыть пасхи глазурью, прекрасно будет держаться на них, в частности, сделанная на желатине. Также украсить их сверху различными фигурками и кондитерской посыпкой на свой вкус.
Пасха на александрийском тесте
Для опары
- Молоко (топленое) - 0,5 л
- Сахар - 0,5 кг
- Масло сливочное (холодное) - 250 г
- Яйцо куриное - 5 шт.
- Желток яичный - 2 шт.
- Дрожжи (свежие) - 75 г
Для теста
- Мука - 1,25 кг
- Изюм - 75-100 г
- Цукаты - 75-100 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Ванильный сахар - 1-2 пакета
- Коньяк (или ром) - 1 ст. л.
Приготовление опары. В теплом молоке растворить дрожжи.
Яйца слегка взбить венчиком. Добавить нарезанное кусочками сливочное масло. Всыпать сахар.
Влить молоко с растворенными дрожжами. Перемешать (масло можно оставить небольшими кусочками), затянуть пленкой и оставить в теплом месте на 8-12 часов.
Приготовление теста. В опару добавить соль, ванильный сахар, коньяк, изюм и цукаты.
Сверху постепенно частями просеять муку, вмешивая ее в тесто. Руки при этом надо периодически смазывать растительным маслом. В результате должно получиться мягкое, вязкое, липкое тесто. Затянуть его пленкой и положить в теплое место на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
Смазать формы маслом. Разложить по ним тесто на 1/3 часть объема и подождать, пока оно не займет 3/4 высоты форм.
Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку. Выпекать до готовности около 40-50 минут, в зависимости от величины формочек и духовки (если формы небольшие – то около 40 минут). Готовность можно проверить зубочисткой.
Готовые пасхи достать из духовки и дать остыть на решетке. Затем смазать их сверху глазурью и украсить по собственному желанию.
Творожная пасха с цукатами
- Творог жирный - 800 г
- Сливки - 300 г
- Сахар - ¾ ст.
- Цукаты - 200 г
- Ванилин - 0,5 ч. л.
- Яичные желтки - 4 шт.
- Масло сливочное - 100 г
Творог протереть через сито. Добавить 3 столовых ложки сливок, более половины сахара и сливочное масло комнатной температуры. Хорошо все размешать.
Желтки взбить с оставшимся сахаром. Добавить к ним сливки и ванилин, хорошо перемешать.
Поставить желтки со сливками на средний огонь и варить, непрерывно помешивая, до небольшого загустения. Масса почти доводится до кипения, но кипеть не должна. Снять с огня и оставить остывать.
Смешать творожную и желтково-сливочную массы. Добавить цукаты и еще раз хорошо перемешать.
Форму для пасхи застелить влажной марлей. Выложить в нее творожную массу. Сверху накрыть марлей и прижать гнетом. Оставить кулич в холодильнике под гнетом на 12 часов.
Аккуратно вытащить пасху из формы, отогнув для этого марлю. Накрыть форму тарелкой. Перевернуть на нее пасху широкой стороной. Аккуратно снять форму и марлю. Украсить пасху по своему усмотрению.
Творожная пасха в духовке
Для опары
- Молоко - 70 мл
- Мука пшеничная - 2 ст. л.
- Сахар - 1 ч. Л.
- Дрожжи сухие - 5 г
Для теста
- Мука пшеничная - 270 г
- Творог - 250 г
- Яйца куриные - 2 шт.
- Яичный желток - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар - 130 г
- Ванильный экстракт - 1 ч. Л.
- Масло сливочное - 50 г
- Изюм - 100 г
- Куркума - 0,5 ч. Л.
- Цедра апельсина - 1 ст. л.
Приготовление опары. Смешать дрожжи, молоко, сахар и муку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 15-30 минут. Как только шапочка хорошо поднялась и начинает опадать - опара готова.
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Подготовка основания для теста. Яйца и желток взбить с сахаром, солью и ванильным экстрактом в пышную массу.
Добавить творог и растопленное сливочное масло. Творог должен быть мягким, поэтому при необходимости его следует протереть через сито, но в таком случае может понадобиться меньше муки. Взбить все.
Добавить цедру апельсина и куркуму (для желтоватой окраски пасх). Перемешать.
Между тем подошла опара - она насквозь пронизана пузырями. Выложить ее к творожной массе. Взбить миксером, чтобы она соединилась с основой.
Постепенно частями всыпать муку. Вымесить липкое тесто.
Добавить промытый изюм или цукаты. Перемешать, чтобы изюм соединился с тестом. Накрыть тесто пленкой и убрать в теплое место на 1,5-2 часа.
Затем обмять его и разложить по формам, заполняя их на треть. Накрыть формы полотенцем и оставить в теплом месте еще минимум на 30-40 минут.
Отправить в разогретую до 200°С духовку на 10 минут. Затем уменьшить температуру до 175°С и выпекать еще 30-40 минут, в зависимости от особенностей собственной духовки.
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