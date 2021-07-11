Ежегодно 11 июля церковь призывает отметить несколько православных праздников: день иконы Божией Матери, именуемой "‎Троеручница"‎, день перенесения мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, день памяти преподобного Павла.

День иконы Божией Матери «‎Троеручница»‎

Появилась в VIII веке при святом Иоанне Дамаскине, который был знаменит тем, что почитал иконописание и защищал его, а также славился, как песнописец Православной Церкви.

Иоанна оклеветал греческий император и приказал отрубить ему правую руку. Ее повесили на видном месте, но вечером вернули владельцу. Святой приложил отрубленную часть к суставу и стал молиться Богородице, чтобы она исцелила его. Иоанн уснул, а, проснувшись, увидел, что просьба выполнена. В благодарность Божией Матери он сделал из серебра руку и приложил её к иконе. Именно поэтому икона Божией Матери стала называться «‎Троеручница».

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Читайте также11 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМученик Кир был врачом и лечил людей бесплатно, оттого и прозвали его бессребреником. Многих людей обратил в христианство. Во времена гонений он перебрался в Аравийскую пустыню и продолжал молитвой исцелять болезни. Слава врача распространилась на многие города и привлекла к нему воина Иоанна. Солдат поселился у святого и стал его учеником. Услышав о том, что в городе Каноне язычники схватили христианку и трех ее дочерей, Кир и Иоанн пришли в город. Они боялись, что женщина отречется от веры, видя страдания детей. Тогда иноверцы заключили под стражу врача и его ученика, долго мучали их, а затем обезглавили. Но это не сломало веру христианок, они оставались преданны Богу, а затем погибли от меча.

День памяти преподобного Павла

Павел исцелял людей и был назван врачом, но в молодые годы ушел в монастырь, где вел строгую жизнь инока. По преданию, дьявол однажды подготовил женщину принести в монастырь младенца и сказать, что это - сын Павла. Старец принял ребенка и воспитывал его. Прихожане начали порицать святого за нарушение правил, тогда он собрал весь народ и спросил у мальчика, кто его отец. Ребенок указал на настоящего отца, а люди потом долго просили прощения у Павла.

День памяти преподобных Сергия и Германа

Валаамские чудотворцы, которые собрали братство, что стало светочем Православия в том крае. Авторитет христианства был подорван шведами, но благодаря святым, карелы вновь стали доверять Христу Спасителю.

День памяти преподобного Ксенофонта

Ученик Варлаама Хутынского, который настоятельствовал в монастыре после смерти игумена Исидора. После того, как он оставил игуменство, основал Троицкую обитель на берегу реки Робейки, где и жил, пока не скончался в 1262 году.

Приметы 11 июля

Старая кошка начинает играть – быть дождю;

Скот сбивается в кучу – к непогод;

Иглы чертополоха размякли и не колются – к дождю;

Созревает черника – начинай косить рожь;

Мокрое лето – осень будет ясная;

На сосне много шишек – хорошо уродится ячмень.

Что можно делать 11 июля

В этот день наши предки собирали крапиву и варили из неё щи. Считалось, что 11 июля - последний день, когда растение обладает целебной силой. Плели из крапивы холсты и ткали кресты, веруя, что они лечат от болезней. Существует поверье, что если в ночь на 12 июля найти цветущий Петров крест и вырвать его с корнем, то получится избавиться от любой напасти.

Что сегодня нельзя делать

Стричь маленьких детей;

Играть свадьбу (еще два раза пойдете под венец);

Делать операцию (в противном случае ее придется повторить);

Брать мед, потому что он забродит;

Отдавать долг (погубите свою удачу);

Спать днем (будет болеть голова).

Подмечали, что кто 11 июля заболеет, тот будет болеть одиннадцать дней.

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Автор: Кристина Кащавцева