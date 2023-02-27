В Великий пост важно не только есть постную пищу, но и не забывать о молитве.

У православных начался Великий пост 2023, который продлится до 15 апреля. Это очень важный период, который помогает нам духовно очиститься и с чистой душой отметить Пасху. Во время поста важно не только воздерживаться от животной пищи, но и регулярно молиться. Если вы чувствуете, что не сможете молиться каждый день - начните с малого. Попробуйте прочесть молитву хотя бы несколько раз.

Ранее мы писали, какая молитва за воинов Украины поможет обратиться к Богу с просьбой о защите солдата.

Утренняя молитва во время Великого поста

В Великий пост каждое утро начинают с молитвы. С этой молитвой будет легче соблюдать пост в течение дня.

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Господи Боже, будь же милостив ко мне грешному. Очисти душу мою от грехов, избавь меня от злых помыслов. Защити меня от врагов и от их злодеяний. Верю я в щедрость и доброту Твою, что даруешь Ты нам. Слава Тебе, Боже. Аминь!

Вечерняя молитва во время Великого поста

Молитвой в пост не только начинают, но и завершают день. Эту молитву желательно произносить каждый вечер перед сном.

Господь Бог, создатель всего живого на земле и Царь Небесный, прости же меня за грехи, совершенные мною за день словом или делом. Даже во сне я, раб(а) Божий(ия), не теряю веру в Тебя. Верю, что избавишь Ты меня от грехов да очистишь душу мою. Каждый день надеясь я на защиту Твою. Услышь же молитву мою, ответь на просьбы мои. Аминь

Молитва ангелу-хранителю

Если вам трудно соблюдать пост или у вас возникли жизненные проблемы - обратитесь за помощью к Ангелу Хранителю. Это должен быть святой с таким же именем, как у вас.

Ангел Хранитель, защитник души моей и тела моего. Если же я согрешил в этот день, избавь меня от грехов. Не дай Господу Богу разгневаться на меня. Помолись за меня, раба(у) Божьего(ю) (имя), перед Господом Богом, попроси его об отпущении грехов моих и защити меня от совершения зла. Аминь.

Молитва о прощении грехов

Во время Великого поста каждый верующий должен раскаяться в грехах, ведь без этого невозможно духовно очиститься. Молитву обязательно стоит прочитать хотя бы раз, но желательно делать это каждый день.

Обращаюсь я, раб(а) Божий(ия) (имя), к Тебе, Господь, и от всего сердца прошу Тебя простить грехи мои. Смилуйся надо мной, Царь Небесный, избавь меня от душевных мучений и самоистязания. К Тебе же я обращусь, Сын Божий. Умер Ты за грехи наши и воскрес Ты, чтобы жить вечно. Надеюсь я на помощь Твою и прошу благословить меня. Навсегда Ты Спаситель мой. Аминь!

Молитва Ефрема Сирина в Великий пост

Это главная молитва Великого поста. Её читают в будние дни. Она помогает очиститься от грехов, покаяться, защититься от недоброжелателей.

Господь Бог, Владыка дней моих. Дух бездействия, грусти, самолюбия не допускай ко мне. Дух здравомыслия и покорности, любви и терпения подари же мне, рабу(е) Твоему(ей) (имя). Господи Боже, накажи меня за грехи мои, но не наказывай за них ближнего моего. Аминь!

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