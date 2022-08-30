Какие православные праздники в сентябре отмечают верующие, и будут ли постные дни в начале осени - узнайте в материале УНИАН.

Начало осени ознаменуется большим количеством важных христианских праздников. К примеру, 11 сентября верующие отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи, через 10 дней - Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце месяца - Воздвижение Креста Господня и праздник Вера, Надежда, Любовь 2022.

УНИАН составил подробный православный календарь 2022 на сентябрь, чтобы вы ничего не пропустили.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на сентябрь 2022.

Відео дня:

Православный календарь 2022 на каждый день - список

1 сентября - день памяти мученика Андрея Стратилата и иже с ним.

- день памяти мученика Андрея Стратилата и иже с ним. 2 сентября - день памяти пророка Самуила.

- день памяти пророка Самуила. 3 сентября - день памяти апостола Фаддея и мученика Вассы.

- день памяти апостола Фаддея и мученика Вассы. 4 сентября - день памяти мучеников Агатоника, Северияна, Зенона и других.

- день памяти мучеников Агатоника, Северияна, Зенона и других. 5 сентября - Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского.

- Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского. 6 сентября - день памяти священномученика Евтихия.

- день памяти священномученика Евтихия. 7 сентября - день памяти апостолов Тита и Варфоломея.

- день памяти апостолов Тита и Варфоломея. 8 сентября - день памяти мучеников Адриана и Натальи.

- день памяти мучеников Адриана и Натальи. 9 сентября - день памяти преподобного Пимена.

- день памяти преподобного Пимена. 10 сентября - день памяти преподобного Моисея Мурына и святого Августина, епископа Иппонского.

- день памяти преподобного Моисея Мурына и святого Августина, епископа Иппонского. 11 сентября - Усекновение главы святого Иоанна Крестителя.

12 сентября - день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.

- день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы.

- Положение пояса Пресвятой Богородицы. 14 сентября - день памяти преподобного Симеона Столпника.

- день памяти преподобного Симеона Столпника. 15 сентября - день памяти мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского.

- день памяти мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского. 16 сентября - день памяти священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Теоктиста.

- день памяти священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Теоктиста. 17 сентября - день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца.

- день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца. 18 сентября - день памяти пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.

- день памяти пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя. 19 сентября - чудо архиепископа Михаила, мучеников Евдокии и тех, что с ними.

- чудо архиепископа Михаила, мучеников Евдокии и тех, что с ними. 20 сентября - день памяти мученика Созонта.

- день памяти мученика Созонта. 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября - день памяти праведных Иоакима и Анны, также мученика Севериана.

- день памяти праведных Иоакима и Анны, также мученика Севериана. 23 сентября - день памяти мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

- день памяти мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 24 сентября - день памяти преподобной Теодоры Александрийской.

- день памяти преподобной Теодоры Александрийской. 25 сентября - Предание Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома.

- Предание Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома. 26 сентября - день памяти священномученика Корнилия.

- день памяти священномученика Корнилия. 27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

28 сентября - день памяти великомученика Никиты.

- день памяти великомученика Никиты. 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии.

- день памяти великомученицы Евфимии. 30 сентября - день памяти мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви.

Какие посты в сентябре 2022 и постные дни

В первом месяце осени никаких постов не будет, а постные дни выпадают на 11 и 21 сентября. В пищу нельзя употреблять продукты животного происхождения, а 11 сентября и любые красные фрукты и овощи.

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