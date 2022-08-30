Какие большие церковные праздники в сентябре будут - перечень / depositphotos.com

Начало осени ознаменуется большим количеством важных христианских праздников. К примеру, 11 сентября верующие отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи, через 10 дней - Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце месяца - Воздвижение Креста Господня и праздник Вера, Надежда, Любовь 2022.

УНИАН составил подробный православный календарь 2022 на сентябрь, чтобы вы ничего не пропустили.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на сентябрь 2022.

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Православный календарь 2022 на каждый день - список

Православные праздники в сентябре - список / УНИАН
  • 1 сентября - день памяти мученика Андрея Стратилата и иже с ним.
  • 2 сентября - день памяти пророка Самуила.
  • 3 сентября - день памяти апостола Фаддея и мученика Вассы.
  • 4 сентября - день памяти мучеников Агатоника, Северияна, Зенона и других.
  • 5 сентября - Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского.
  • 6 сентября - день памяти священномученика Евтихия.
  • 7 сентября - день памяти апостолов Тита и Варфоломея.
  • 8 сентября - день памяти мучеников Адриана и Натальи.
  • 9 сентября - день памяти преподобного Пимена.
  • 10 сентября - день памяти преподобного Моисея Мурына и святого Августина, епископа Иппонского.
  • 11 сентября - Усекновение главы святого Иоанна Крестителя.
  • 12 сентября - день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.
  • 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы.
  • 14 сентября - день памяти преподобного Симеона Столпника.
  • 15 сентября - день памяти мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского.
  • 16 сентября - день памяти священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Теоктиста.
  • 17 сентября - день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца.
  • 18 сентября - день памяти пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.
  • 19 сентября - чудо архиепископа Михаила, мучеников Евдокии и тех, что с ними.
  • 20 сентября - день памяти мученика Созонта.
  • 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 22 сентября - день памяти праведных Иоакима и Анны, также мученика Севериана.
  • 23 сентября - день памяти мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
  • 24 сентября - день памяти преподобной Теодоры Александрийской.
  • 25 сентября - Предание Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома.
  • 26 сентября - день памяти священномученика Корнилия.
  • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
  • 28 сентября - день памяти великомученика Никиты.
  • 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии.
  • 30 сентября - день памяти мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви.

Какие посты в сентябре 2022 и постные дни

В первом месяце осени никаких постов не будет, а постные дни выпадают на 11 и 21 сентября. В пищу нельзя употреблять продукты животного происхождения, а 11 сентября и любые красные фрукты и овощи.

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