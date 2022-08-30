Начало осени ознаменуется большим количеством важных христианских праздников. К примеру, 11 сентября верующие отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи, через 10 дней - Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце месяца - Воздвижение Креста Господня и праздник Вера, Надежда, Любовь 2022.
УНИАН составил подробный православный календарь 2022 на сентябрь, чтобы вы ничего не пропустили.
Ранее мы составляли подробный лунный календарь на сентябрь 2022.
Православный календарь 2022 на каждый день - список
- 1 сентября - день памяти мученика Андрея Стратилата и иже с ним.
- 2 сентября - день памяти пророка Самуила.
- 3 сентября - день памяти апостола Фаддея и мученика Вассы.
- 4 сентября - день памяти мучеников Агатоника, Северияна, Зенона и других.
- 5 сентября - Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского.
- 6 сентября - день памяти священномученика Евтихия.
- 7 сентября - день памяти апостолов Тита и Варфоломея.
- 8 сентября - день памяти мучеников Адриана и Натальи.
- 9 сентября - день памяти преподобного Пимена.
- 10 сентября - день памяти преподобного Моисея Мурына и святого Августина, епископа Иппонского.
- 11 сентября - Усекновение главы святого Иоанна Крестителя.
- 12 сентября - день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.
- 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы.
- 14 сентября - день памяти преподобного Симеона Столпника.
- 15 сентября - день памяти мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского.
- 16 сентября - день памяти священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Теоктиста.
- 17 сентября - день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца.
- 18 сентября - день памяти пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.
- 19 сентября - чудо архиепископа Михаила, мучеников Евдокии и тех, что с ними.
- 20 сентября - день памяти мученика Созонта.
- 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
- 22 сентября - день памяти праведных Иоакима и Анны, также мученика Севериана.
- 23 сентября - день памяти мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
- 24 сентября - день памяти преподобной Теодоры Александрийской.
- 25 сентября - Предание Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома.
- 26 сентября - день памяти священномученика Корнилия.
- 27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
- 28 сентября - день памяти великомученика Никиты.
- 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии.
- 30 сентября - день памяти мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви.
Какие посты в сентябре 2022 и постные дни
В первом месяце осени никаких постов не будет, а постные дни выпадают на 11 и 21 сентября. В пищу нельзя употреблять продукты животного происхождения, а 11 сентября и любые красные фрукты и овощи.