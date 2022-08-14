Вера, Надежда, Любовь - это христианский праздник, посвященный трем сестрам-мученицам и их матери Софии.

Ежегодно в сентябре верующие чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот праздник православные молятся мученицам, а женщины с такими отмечают именины. История этих четырех святых женщин является примером отваги и крепкой веры.

День памяти четырех святых женщин отмечается ежегодно в одну и ту же дату - 30 сентября. В 2022 году это пятница.

Вера, Надежда, Любовь и их мать София: история праздника

Святая София и трое её дочерей родились в Риме во 2 веке нашей эры. В то время христиане подвергались гонениям, а за христианство могли казнить.

Однако благочестивая вдова София искренне верила в Бога и воспитывала в христианстве своих дочерей Веру, Надежду и Любовь. Она назвала девочек в честь трех главных христианских добродетелей.

Слухи о христианской семье дошли до императора Адриана, и он приказал четырем женщинам явиться к нему. Дочерей Софии отправили в тюрьму, но они не отреклись от веры. Вскоре римляне казнили девочек и передали останки матери. София похоронила своих юных дочерей и сама умерла через 3 дня. Так Вера, Надежда, Любовь и София были причислены к лику святых.

Традиции и запреты на Веру, Надежду, Любовь

Хотя история трех девочек-мучениц и их матери жестокая и трагичная, этот праздник считается радостным. Вера, Надежда и Любовь считается женским праздником. По давним верованиям, женщине в эту дату надо поплакать с утра - тогда она будет счастливой.

В этот день женщинам разрешено не работать и забыть обо всех домашних хлопотах, но 30 сентября нужно обязательно посетить богослужение или помолиться дома. Молодые девушки в этот день устраивают посиделки, гадают и сплетничают. На праздничный стол выпекают каравай и едят его руками.

На Веру, Надежду и Любовь запрещено венчаться и свататься. Считается, что заключенный сегодня брак не будет счастливым и быстро распадется.

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