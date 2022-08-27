Когда наступят благоприятные дни сентября 2022, а на какие даты ни в коем случае нельзя ничего планировать - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи и эзотерики считают, что в каждом месяце есть удачные и неудачные даты. Их энергетика зависит от положения Луны на небе, поэтому все свои дела нужно тщательно планировать. УНИАН составил подробный лунный календарь 2022 на первый месяц осени, чтобы вы не назначили судьбоносные встречи на опасные даты.

Ранее мы говорили о том, когда еще будут сатанинские лунные сутки в августе 2022.

Благоприятные дни сентября 2022 - список

В начале месяца украинцев ждет полнолуние 10 сентября, а в конце на небе взойдет новая луна. Ни лунных, ни солнечных затмений в этом месяце не будет, но это и хорошо - подобные явления действуют на человека максимально отрицательно.

Відео дня:

Общий перечень энергетически заряженных дней выглядит так:

Маникюр и педикюр можно делать: 5, 6, 14-17, 23-25 числа.

можно делать: 5, 6, 14-17, 23-25 числа. Лечение зубов пройдет удачно: 1-8, 16-24, 28-30 сентября.

пройдет удачно: 1-8, 16-24, 28-30 сентября. Свадьбу и венчание планируйте на: 2, 9, 30 число.

планируйте на: 2, 9, 30 число. Стрижка и окрашивание волос порадуют результатом: 6-8, 13, 14, 23, 25, 27 сентября.

Стабильно-благоприятными днями в сентябре астрологи назвали 1-3, 6, 7, 13-18, 20, 21, 23, 24, 28 и 29 числа.

Подробный лунный календарь на сентябрь 2022 года

Полная и новая луна - это "тяжелые" дни, которые несут в себе мощную энергетику. Они могут как помочь вам построить счастье, так и разрушить все, что у вас есть. За графиком фаз Луны тоже нужно обязательно следить - в этом месяце он таков:

Новолуние - 26 сентября

- 26 сентября Полнолуние - 10 сентября

- 10 сентября Растущая Луна - с 1 по 9 и с 27 по 30 сентября.

- с 1 по 9 и с 27 по 30 сентября. Убывающая Луна - с 11 по 25 сентября.

- с 11 по 25 сентября. Лунное затмение - нет.

- нет. Солнечное затмение - нет.

Также мы предлагаем общий график удачных и неудачных дат месяца:

Благоприятные дни в сентябре 2022 : 1-3, 6, 7, 13-18, 20, 21, 23, 24, 26, 28.

: 1-3, 6, 7, 13-18, 20, 21, 23, 24, 26, 28. Нейтральные дни в сентябре 2022 : 4, 5, 8-10, 12, 19, 22, 25, 27, 29, 30.

: 4, 5, 8-10, 12, 19, 22, 25, 27, 29, 30. Негативные дни в сентябре 2022 : 11.

Как видите, дата с отрицательной энергетикой в первом месяце осени будет только одна - печально известное 11 сентября. Лучше оставайтесь в этот день дома и не предпринимайте никаких действий.

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