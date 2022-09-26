Церковные праздники в октябре 2022 / depositphotos.com

Во втором месяце осени православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы - крупный праздник, дата которого из года в год не меняется. УНИАН расскажет, какие православные праздники в октябре мы отметим, кроме этого знаменательного события.

Ранее мы подробно говорили о том, когда Покрова в 2022 году и что нужно делать в эту дату.

Православный календарь 2022 на каждый день в октябре

  • 2 октября - День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского.
  • 3 октября - Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского.
  • 4 октября - Святителя Дмитрия Ростовского.
  • 7 октября - Первомученицы Феклы.
  • 9 октября - День Святого Тихона. Преставление Иоанна Богослова.
  • 11 октября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских.
  • 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
  • 19 октября - Апостола Фомы.
  • 21 октября - Преподобной Пелагии Антиохийской.
  • 23 октября - Собор Волынских святых.
  • 26 октября - Иверской иконы Божией Матери.
  • 27 октября - Преподобного Николая.
  • 30 октября - Пророка Божьего Осии, Андрея Критского.
  • 31 октября - Апостола и Евангелиста Луки.

Какие посты в октябре 2022 нужно соблюдать

Православная церковь напоминает, что постные дни для верующих наступят 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. В эти даты нужно ограничить себя в еде и совсем отказаться от пищи животного происхождения.

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