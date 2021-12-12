Новогодние праздники - отличный повод, чтобы собрать всех родных и близких, а затем отправиться к друзьям, чтобы вместе встретить новый жизненный цикл. Тем не менее, бывают ситуации, когда близкие люди находятся далеко, тогда поздравления с Новым годом, которые можно отправить в мессенджере - идеальный вариант.
Ранее мы рассказывали, какие поздравления с Рождеством будут наиболее удачными.
Смешные поздравления с Новым годом в прозе, стихах и открытках
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живёт,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть Дед Мороз доберётся до тебя и подарит подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху!
***
Поздравляю с Новым годом!
Вам желаю не работать,
Только деньги получать,
Тратить их и не считать.
Про врачей забыть навечно,
Молодым быть бесконечно,
Веселиться, не грустить,
С позитивом в сердце жить!
Хэппи нью йиа! Ну, если непонятно — с Новым годом! Желаю больших бабосов и лёгких путей к успеху, будто ты идёшь по гладкому асфальту в кроссах. Пусть новый год будет бомбически прекрасным и эпически счастливым. Желаю провести его без кашля и соплей, желаю двигаться к мечтам энергичней и быстрей!
***
Слов душевных, мыслей трезвых,
Ярких, как гирлянда, дней!
Нервов крепких, сил железных,
Чувств пьянящих, как портвейн.
Денег легких, встреч удачных,
Сладких, как конфеты, грез.
Пусть в году приходит чаще
Щедрый, добрый Дед Мороз!
С Новым годом! Пусть этот год подарит массу удач и лайфхаков по счастью, море крутых идей и побед. Желаю вкусной, как оливье, жизни, бушующих, как шампанское, эмоций радости. Пусть круглый год мечты сбываются, кошелек толстеет, а сердце наполняется любовью!
***
Поздравляю с Новым годом
И желаю счастья вам!
Пусть оно, как тень, за вами
Ходит прямо по пятам.
Пусть здоровье будет крепким,
Словно каменный гранит,
И весь год ни зуб, ни пятка,
Ни живот не заболит.
Пусть умножатся доходы,
Пусть уютным будет дом,
Пусть вас радует душевно
Всё, что видите кругом!
С Новым годом! Пусть к чёрту катятся все проблемы! Пусть трезвый Дед Мороз подарит опьяняющее счастье трезвой реальности! Желаю крутых подъёмов в новом году, максимальных доходов, желаемых результатов в делах и невероятно страстных чувств в отношениях!
***
Пусть дед с кудрявой бородой,
Притащит вам мешок домой,
А в том мешке здоровья пуд,
Сто тысяч радостных минут,
Тепло и радость на весь год,
В делах неведомых высот,
Любви, ну просто неземной,
Коль надо, славы мировой,
Успехов, тазик "Оливье",
И позитива в голове!
С Новым годом. Желаю не встречать оленей на своём пути. Желаю не уснуть прежде времени и дождаться Деда Мороза с крутыми подарками. Желаю не перебрать с оливье и шампанским. Желаю всем сердцем поверить в чудо и новую счастливую жизнь. Пусть новый год для тебя будет нереально успешным и богатейским!
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