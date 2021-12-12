Какие прикольные поздравления с Новым годом для детей и взрослых отправить знакомым - узнайте на УНИАН.

Новогодние праздники - отличный повод, чтобы собрать всех родных и близких, а затем отправиться к друзьям, чтобы вместе встретить новый жизненный цикл. Тем не менее, бывают ситуации, когда близкие люди находятся далеко, тогда поздравления с Новым годом, которые можно отправить в мессенджере - идеальный вариант.

Ранее мы рассказывали, какие поздравления с Рождеством будут наиболее удачными.

Смешные поздравления с Новым годом в прозе, стихах и открытках

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живёт,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть Дед Мороз доберётся до тебя и подарит подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху!

***

Поздравляю с Новым годом!

Вам желаю не работать,

Только деньги получать,

Тратить их и не считать.

Про врачей забыть навечно,

Молодым быть бесконечно,

Веселиться, не грустить,

С позитивом в сердце жить!

Хэппи нью йиа! Ну, если непонятно — с Новым годом! Желаю больших бабосов и лёгких путей к успеху, будто ты идёшь по гладкому асфальту в кроссах. Пусть новый год будет бомбически прекрасным и эпически счастливым. Желаю провести его без кашля и соплей, желаю двигаться к мечтам энергичней и быстрей!

***

Слов душевных, мыслей трезвых,

Ярких, как гирлянда, дней!

Нервов крепких, сил железных,

Чувств пьянящих, как портвейн.

Денег легких, встреч удачных,

Сладких, как конфеты, грез.

Пусть в году приходит чаще

Щедрый, добрый Дед Мороз!

С Новым годом! Пусть этот год подарит массу удач и лайфхаков по счастью, море крутых идей и побед. Желаю вкусной, как оливье, жизни, бушующих, как шампанское, эмоций радости. Пусть круглый год мечты сбываются, кошелек толстеет, а сердце наполняется любовью!

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю счастья вам!

Пусть оно, как тень, за вами

Ходит прямо по пятам.

Пусть здоровье будет крепким,

Словно каменный гранит,

И весь год ни зуб, ни пятка,

Ни живот не заболит.

Пусть умножатся доходы,

Пусть уютным будет дом,

Пусть вас радует душевно

Всё, что видите кругом!

С Новым годом! Пусть к чёрту катятся все проблемы! Пусть трезвый Дед Мороз подарит опьяняющее счастье трезвой реальности! Желаю крутых подъёмов в новом году, максимальных доходов, желаемых результатов в делах и невероятно страстных чувств в отношениях!

***

Пусть дед с кудрявой бородой,

Притащит вам мешок домой,

А в том мешке здоровья пуд,

Сто тысяч радостных минут,

Тепло и радость на весь год,

В делах неведомых высот,

Любви, ну просто неземной,

Коль надо, славы мировой,

Успехов, тазик "Оливье",

И позитива в голове!

С Новым годом. Желаю не встречать оленей на своём пути. Желаю не уснуть прежде времени и дождаться Деда Мороза с крутыми подарками. Желаю не перебрать с оливье и шампанским. Желаю всем сердцем поверить в чудо и новую счастливую жизнь. Пусть новый год для тебя будет нереально успешным и богатейским!

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Автор: Кристина Кащавцева