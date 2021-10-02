Покровская родительская суббота считается праздником всех усопших.

Родительская суббота – это поминальный день, когда верующие чтят память погибших родителей, родственников и близких. Всего в году семь таких дат.

Накануне праздника Покров Пресвятой Богородицы отмечается особая Покровская родительская суббота. Ранее её отмечали лишь родные погибших при штурме в Казане в 1552 году. Однако сейчас почтить умерших в этот день по желанию может любой православный.

Покровская родительская суббота: когда отмечается

Покровская суббота всегда выпадает на последнюю субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. Покров отмечается 14 октября и в этом году выпадает на четверг, а ближайшая к нему суббота будет 9 октября.

Покровская родительская суббота: как поминают близких

Лучший способ почтить усопших – это посетить в этот день церковную службу и помолиться Богу об упокоении души усопших. В первую очередь молятся об умерших родителях, а затем об остальных родных. Также в родительскую субботу можно помолиться дома у иконы.

По желанию в такой день можно съездить на кладбище и провести уборку у могилы, хотя это необязательно. А вот распивать алкогольные напитки на кладбище ни в коем случае нельзя – церковь считает это грехом.

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Автор: Екатерина Пулатова