Совсем скоро закончится 2020 год и наступит Новый 2021 год. Поэтому осталось не так уж много времени, чтобы подобрать подарки своим родным и близким.
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УНИАН подобрал несколько идей для подарков на Новый год 2021, которые создадут зимний праздничный уют. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их по ситуации и предпочтениям людей, которым они предназначены.
Подарки на Новый год родителям, дедушкам и бабушкам
Выбирая презент для отца, матери, дедушки и бабушки следует прежде всего проявить наблюдательность, и вспомнить, чего из предметов быта не хватает в их доме, или что следует заменить. Замечательным новогодним подарком для родных будут изделия, придающие уют и комфорт.
Наиболее популярные подарки для родителей, бабушек и дедушек:
- теплые домашние тапочки, свитер;
- зимние аксессуары - шарфы, варежки, меховые жилеты;
- оригинальные и редкие книжные издания;
- семейная фотосессия или фотоальбом, который можно заранее наполнить семейными фотографиями за предыдущий год;
- винные или коньячные бокалы, наборы красивой посуды или столовых принадлежностей;
- теплый плед или милая подушка под шею, чтобы можно было расслабиться, даже сидя в кресле;
- билеты в театр или музей;
- путевка в оздоровительный санаторий.
Новогодние подарки для родных объединяют членов семьи. Поэтому только вы сами можете ответить на вопрос, что подарить на Новый год отцу и матери, дедушке и бабушке.
Подарки на Новый год мужу / жене
Женщина всегда оценить подарок, который вызывает яркие эмоции и делает комплимент ее красоте. Женщине, как хранительнице семейного очага, можно подарить предметы домашнего интерьера. Но они должны быть изящными и оригинальными, радующими глаз и душу. Для жены можно присмотреть подарок из этого списка:
- романтический ужин, можно в домашней обстановке, но с обслуживанием;
- столик для завтрака в постель;
- букет из конфет или фруктов;
- любимые духи или новый аромат;
- драгоценные украшения или качественная современная бижутерия;
- одежда, обувь любимых брендов жены;
- столовое серебро;
- плед-коллаж с памятными фото;
- годовой абонемент в любимый фитнес-клуб или спа-салон;
- сертификат на косметические процедуры или массаж;
- товары для хобби, которым увлекается жена – наборы для вязания или вышивки, швейная машинка, коврик и блоки для йоги.
Мужчины менее эмоциональны, поэтому выбрать для них подарок сложнее. Для мужчины можно выбрать презент, который подчеркнет его статус. На что стоит обратить внимание:
- сумка, визитница, портмоне, по возможности кожаное;
- ювелирные запонки, зажим для галстука, красивая рубашка;
- подставка под мобильный или ноутбук, дорогой набор канцтоваров;
- гаджеты – умные часы или фитнес-браслет, планшет, аудио колонки, гарнитура для телефона, электронная книга, очки виртуальной реальности;
- чемодан-самокат для путешественников;
- товары для хобби – здесь следует учитывать вкусы и увлечения вашей второй половины, презент стоит искать в специализированном магазине.
Подарки на Новый год парню / девушке
Новогодний подарок для влюбленной пары должен прежде всего выражать чувства и способствовать их укреплению.
Необычный презент для парня может быть шуточным, недорогим, но должен нести хоть чуточку пользы. Можно выбрать что-то из следующего:
- ваша собственная персона в красивом волнующем белье;
- календарь для влюбленных с совместными фото;
- необычный комплект постельного белья, который хочется сразу опробовать;
- ужин при свечах;
- бутылка виски, текилы или джина;
- бар в виде книги, желательно старинный фолиант в кожаном переплете;
- компьютерный гаджет;
- настольная игра;
- эксцентричные презенты в соответствии с предпочтениями и увлечениями парня – урок экстремального вождения, игра в пейнтбол или страйкбол.
Что подарить девушке на Новый год:
- ювелирное изделие, качественную бижутерию;
- имбирное печенье в нарядной упаковке, конфеты, шоколадки в новогодней упаковке;
- дорогое шампанское вино, мартини, ликер;
- алкогольные конфеты;
- билеты на концерт или в театр.
- набор сертификатов на исполнение желаний, например: "Завтрак в постель", "Домашний марафон любимых фильмов с мороженым".
Подарки на Новый год детям
Дети с особым трепетом ожидают новогоднюю ночь, поскольку они непременно найдут под елкой подарок. Родители же хотят устроить для детей настоящее чудо в новогоднюю ночь, поэтому очень ответственно подходят к выбору подарка. Конечно же, выбор презента зависит от возраста ребенка, ведь малышам нужно одно, а детям более старшего возраста – совсем другое.
Хорошими вариантами для подарка для мальчика или девочки будут:
- шоколад, наборы конфет в праздничной упаковке, фигурки Деда Мороза и Снегурочки из шоколада, шоколадные картины;
- елочные игрушки с ручной росписью;
- плюшевые мишки, зайцы и другие мягкие игрушки;
- детские книжки;
- санки, коньки, лыжи, гироскутер, скейтборд;
- настольные детские игры;
- презент в соответствии с предпочтениями и способностей ребенка: набор для рисования, спортивный инвентарь для мальчика или одежда для танцев – девочке;
- модные игрушки – куклы, косметические наборы или наборы юной хозяйки, трансформеры, динозавры, конструкторы.
- планшет, мобильный телефон или другие гаджеты можно приобрести детям постарше.
В общем, выбирая подарок для ребенка, следует учитывать возраст ребенка, предпочтения и увлечения девочки или мальчика, творческие или иные способности.
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