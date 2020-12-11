Варианты более традиционных и необычных новогодних подарков для родных, детей, девушки или жены, парня или мужа.

Совсем скоро закончится 2020 год и наступит Новый 2021 год. Поэтому осталось не так уж много времени, чтобы подобрать подарки своим родным и близким.

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УНИАН подобрал несколько идей для подарков на Новый год 2021, которые создадут зимний праздничный уют. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их по ситуации и предпочтениям людей, которым они предназначены.

Подарки на Новый год родителям, дедушкам и бабушкам

Выбирая презент для отца, матери, дедушки и бабушки следует прежде всего проявить наблюдательность, и вспомнить, чего из предметов быта не хватает в их доме, или что следует заменить. Замечательным новогодним подарком для родных будут изделия, придающие уют и комфорт.

Наиболее популярные подарки для родителей, бабушек и дедушек:

теплые домашние тапочки, свитер;

зимние аксессуары - шарфы, варежки, меховые жилеты;

оригинальные и редкие книжные издания;

семейная фотосессия или фотоальбом, который можно заранее наполнить семейными фотографиями за предыдущий год;

винные или коньячные бокалы, наборы красивой посуды или столовых принадлежностей;

теплый плед или милая подушка под шею, чтобы можно было расслабиться, даже сидя в кресле;

билеты в театр или музей;

путевка в оздоровительный санаторий.

Новогодние подарки для родных объединяют членов семьи. Поэтому только вы сами можете ответить на вопрос, что подарить на Новый год отцу и матери, дедушке и бабушке.

Подарки на Новый год мужу / жене

Женщина всегда оценить подарок, который вызывает яркие эмоции и делает комплимент ее красоте. Женщине, как хранительнице семейного очага, можно подарить предметы домашнего интерьера. Но они должны быть изящными и оригинальными, радующими глаз и душу. Для жены можно присмотреть подарок из этого списка:

романтический ужин, можно в домашней обстановке, но с обслуживанием;

столик для завтрака в постель;

букет из конфет или фруктов;

любимые духи или новый аромат;

драгоценные украшения или качественная современная бижутерия;

одежда, обувь любимых брендов жены;

столовое серебро;

плед-коллаж с памятными фото;

годовой абонемент в любимый фитнес-клуб или спа-салон;

сертификат на косметические процедуры или массаж;

товары для хобби, которым увлекается жена – наборы для вязания или вышивки, швейная машинка, коврик и блоки для йоги.

Мужчины менее эмоциональны, поэтому выбрать для них подарок сложнее. Для мужчины можно выбрать презент, который подчеркнет его статус. На что стоит обратить внимание:

сумка, визитница, портмоне, по возможности кожаное;

ювелирные запонки, зажим для галстука, красивая рубашка;

подставка под мобильный или ноутбук, дорогой набор канцтоваров;

гаджеты – умные часы или фитнес-браслет, планшет, аудио колонки, гарнитура для телефона, электронная книга, очки виртуальной реальности;

чемодан-самокат для путешественников;

товары для хобби – здесь следует учитывать вкусы и увлечения вашей второй половины, презент стоит искать в специализированном магазине.

Подарки на Новый год парню / девушке

Новогодний подарок для влюбленной пары должен прежде всего выражать чувства и способствовать их укреплению.

Необычный презент для парня может быть шуточным, недорогим, но должен нести хоть чуточку пользы. Можно выбрать что-то из следующего:

ваша собственная персона в красивом волнующем белье;

календарь для влюбленных с совместными фото;

необычный комплект постельного белья, который хочется сразу опробовать;

ужин при свечах;

бутылка виски, текилы или джина;

бар в виде книги, желательно старинный фолиант в кожаном переплете;

компьютерный гаджет;

настольная игра;

эксцентричные презенты в соответствии с предпочтениями и увлечениями парня – урок экстремального вождения, игра в пейнтбол или страйкбол.

Что подарить девушке на Новый год:

ювелирное изделие, качественную бижутерию;

имбирное печенье в нарядной упаковке, конфеты, шоколадки в новогодней упаковке;

дорогое шампанское вино, мартини, ликер;

алкогольные конфеты;

билеты на концерт или в театр.

набор сертификатов на исполнение желаний, например: "Завтрак в постель", "Домашний марафон любимых фильмов с мороженым".

Подарки на Новый год детям

Дети с особым трепетом ожидают новогоднюю ночь, поскольку они непременно найдут под елкой подарок. Родители же хотят устроить для детей настоящее чудо в новогоднюю ночь, поэтому очень ответственно подходят к выбору подарка. Конечно же, выбор презента зависит от возраста ребенка, ведь малышам нужно одно, а детям более старшего возраста – совсем другое.

Хорошими вариантами для подарка для мальчика или девочки будут:

шоколад, наборы конфет в праздничной упаковке, фигурки Деда Мороза и Снегурочки из шоколада, шоколадные картины;

елочные игрушки с ручной росписью;

плюшевые мишки, зайцы и другие мягкие игрушки;

детские книжки;

санки, коньки, лыжи, гироскутер, скейтборд;

настольные детские игры;

презент в соответствии с предпочтениями и способностей ребенка: набор для рисования, спортивный инвентарь для мальчика или одежда для танцев – девочке;

модные игрушки – куклы, косметические наборы или наборы юной хозяйки, трансформеры, динозавры, конструкторы.

планшет, мобильный телефон или другие гаджеты можно приобрести детям постарше.

В общем, выбирая подарок для ребенка, следует учитывать возраст ребенка, предпочтения и увлечения девочки или мальчика, творческие или иные способности.

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Автор: УНИАН