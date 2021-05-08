Новолуние в мае будет проходить под покровительством земного знака Зодиака Телец.

Через несколько дней наступит очередное новолуние. Пройдет оно под покровительством земного знака Зодиака Телец.

Читайте такжеЛунный календарь на май: удачные и неблагоприятные дниНоволуние – фаза Луны, когда она проходит между Солнцем и Землей, то есть находится в соединении с Солнцем. К Земле в данный период обращена темная сторона Луны и ее не видно на небе. Уже через несколько дней после этого ночное светило становится видимым в виде узкого серпа.

Новолуние оказывает значительное влияние на все живое, в том числе и на организм человека. Особо чувствительные люди в новолуние становятся подавленными и истощенными, впадают в депрессию, часто у них болит голова, резко меняется настроение.

Новолуние в мае 2021: когда, дата

Новолуние наступит 11.05.2021 в 22:00. Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 05:20, а зайдет в 20:14.

Особенность майского новолуния

Телец – стабильный и неторопливый знак Зодиака, поэтому в данное новолуние не стоит спешить, лучше замедлить ритм жизни и по достоинству оценить то, что имеем.

Это время усиления самообладания и стойкости. Земная практичность и рациональное мышление Тельца может помочь в материальном обеспечении, завершении ранее начатых дел, решении финансовых вопросов.

Майское новолуние – день гармонии и красоты. Оно поможет раскрыть природные таланты. Поэтому это хорошее время, чтобы взяться за какое-то творческое занятие или хобби.

Что можно делать в новолуние 11 мая

В новолуние рекомендуется доводить до конца начатые дела и подводить итоги. Полезно чувствовать себя легко и не напрягаться.

Новолуние в Тельце – благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Хорошо также будут складываться дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Данный период хорош для гармонизации отношений с теми, кого любите. Вполне возможны перемены к лучшему в партнерских отношениях – как с деловыми партнерами, так и с любимым человеком.

Дни новолуния идеально подходят для того, чтобы загадывать желания.

Что нельзя делать в новолуние 11 мая

Читайте такжеАстрологи назвали самые эгоистичные знаки ЗодиакаТяжелые физические меры, принятие важных решений, риск в делах в это время нежелательны. В новолуние не стоит строить планы, а любые начинания и новые проекты лучше перенести на более благоприятное для этого время.

Не надо увлекаться физическими упражнениями и развлекательными мероприятиями. Следует избегать лени и бездействия, простоя на одном месте.

В это новолуние астрологи советуют быть осторожными в делах, связанных с домом и близкими – это может привести к конфликту.

Новолуние в мае: что ждет знаки Зодиака 11 мая

Овен: гороскоп на 11 мая 2021 года

Мужчины-Овны могут изменить свою личную жизнь к лучшему, используя любую возможность. У женщин-Овнов вполне вероятно новое знакомство или кратковременные романтические приключения.

Телец: гороскоп на 11 мая 2021 года

Сопротивляйтесь дурным влияниям, отдыхайте от суеты и тщеславия. Лучше всего провести день в хорошем веселом обществе, отбыть в увлекательную поездку или пойти на пикник.

Близнецы: гороскоп на 11 мая 2021 года

День оптимизма и прощения обид. Возможно появление в вашей жизни новых знакомых. Хороший день для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой.

Читайте такжеНазван лучший любовник по знаку ЗодиакаРак: гороскоп на 11 мая 2021 года

Будьте готовы к неожиданным сюрпризам – как приятным, так и не очень. Посвятите время отдыху, старайтесь не напрягаться в этот день.

Лев: гороскоп на 11 мая 2021 года

Удачный день для начала дел, хозяйственных забот, крупных покупок. Старайтесь держать эмоции под контролем, чтобы не возникло недоразумений и ссор с близкими людьми. Для женщин-Львов есть вероятность знакомства с интересным человеком.

Дева: гороскоп на 11 мая 2021 года

Хороший день для занятий творчеством. Астрологи советуют проявить дальновидность и умение найти компромисс, чтобы избежать необдуманных решений в отношении дорогого человека.

Весы: гороскоп на 11 мая 2021 года

Удачное время для планирования нового важного дела, подведение итогов, размышлений, спокойного отдыха на природе в обществе близких людей.

Скорпион: гороскоп на 11 мая 2021 года

День удачен для приобретений и завершения важных дел и вопросов, связанных с недвижимостью. При этом старайтесь не взваливать на себя новые обязанности.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, у которых деньги утекают сквозь пальцыСтрелец: гороскоп на 11 мая 2021 года

Хороший день для коллективных мероприятий, для творческих исканий и научной работы. Не исключены благоприятные перемены в личной жизни.

Козерог: гороскоп на 11 мая 2021 года

День обещает быть благоприятным во многих отношениях, ведь звезды настроены к вам благосклонно. Возможно улучшение финансового положения.

Водолей: гороскоп на 11 мая 2021 года

Коммерческие поездки сложатся удачно, если вы проявите собранность и умение концентрироваться на главном. Заметно улучшится атмосфера в семье.

Рыбы: гороскоп на 11 мая 2021 года

Возможно придется отказаться от намеченных планов и помочь близким людям с решением их проблем. Чувство жалости и долга окажутся выше собственного благосостояния.

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Автор: Алина Вишневская