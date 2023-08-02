2 августа в Украине - День памяти погибших десантников разных времен и поколений.

2 августа, в бывший День ВДВ, в Украине чтят память погибших десантников разных времен и поколений. Почему праздник стал днем памяти, как отмечают его в Украине и когда День десантника в Украине сейчас - рассказываем в материале.

Почему 2 августа - больше не День ВДВ в Украине

День ВДВ берет свое начало в СССР - 2 августа 1930 года на учении под Воронежем впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение. Это был один из первых десантов в военной истории - так появился День ВДВ. С тех пор ежегодно 2 августа проводились показательные выступления десантников и встречались ветераны службы. До 1999 года Украина отмечала этот день неофициально, опираясь на советскую традицию, а с 1999 до 2017 года уже официально 2 августа - это День Высокомобильных десантных войск Украины. При чем до 2012 года украинские десантные войска официально назывались аэромобильными, а с 2012 утвердили название Высокомобильные десантные войска (ВДВ).

Но после российского вторжения на востоке Украины в 2014 году в украинских десантных войсках решили отказаться как от советской атрибутики (которая сохранилась в ВС РФ), названия подразделения, так и от самого празднования 2 августа. Сейчас это в Украине - День памяти погибших десантников.

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Когда День ВДВ в Украине

С 2017 года ВДВ в украинской армии нет - Высокомобильные десантные войска официально переименовали в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Голубые береты сменили на бордовые (оттенка maroon) - как в большинстве западных и других армий.

Тогда же День десантника Украины перенесли - со 2 августа на 21 ноября. Дату выбрали неслучайно - это день архистратига Михаила, командира "Божьего войска" и покровителя десантных войск ВСУ, а праздник называется - День десантно-штурмовых войск Украины.

Как отмечают День памяти погибших десантников в Украине

2 августа в Украине чтят всех погибших десантников - тех, кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Украину и ее народ от российского врага.

Традиционно в этот день проходят мероприятия в память о погибших воинах-десантниках во всех воинских частях ДШВ, а также на Смолянском военном кладбище в Житомире - с участием ветеранов-десантников, родных и близких погибших воинов, состава командования Десантно-штурмовых войск.

Теперь этот день - это дань уважения и благодарности тем, кого больше с нами нет. Кто-то погиб в локальных конфликтах ХХ века, кто-то - в миротворческих миссиях, а ныне немало десантников отдали свои жизни в борьбе с российскими оккупантами.

С 2018 года официально 2 августа - это День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - что перенесли на другие даты.

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