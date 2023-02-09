Христиане отмечают церковный праздник 9 февраля в честь византийского святителя Иоанна Златоуста, очень талантливого проповедника и богослова.
Наши предки называли этот день Златоустов огонь, поскольку в этот день с особым почтением относились к пламени. 9 февраля старались разжечь огонь в печи таким образом, чтобы занялись все поленья. Считалось, что это принесет в дом счастье и достаток. Чтобы дрова лучше горели и одновременно вспыхнули, их заранее высушивали.
Часто в день Златоуста заготавливали дрова, ведь зимой деревья спят и в них меньше сока, а до теплой весны ещё долго. День считался удачным для подготовки дров и лучины.
Иоанну Златоусту молились об исцелении зубной боли, а также о духовном просвещении и наставлении на истинный путь. Также в этот день проводили обряд для обретения лидерских качеств и послушания детей. Для этого посещали три церкви и в каждой из них ставили по свече.
Что нельзя делать 9 февраля
- Если приснился положительный сон и вы хотите, чтобы он сбылся - никому не рассказывайте, что приснилось.
- 9 февраля нельзя сажать и сеять любые растения, поскольку день считается неплодородным.
- Категорически нельзя оставлять огонь без присмотра и не тушить его должным образом.
- В этот день не стоит принимать вещи и деньги от незнакомцев и малознакомых людей. Считается, что в этот день могут наложить сильную порчу.
- В Златоустов день, по давним поверьям, нельзя мыть голову.
Приметы погоды 9 февраля
- Окна запотели - скоро потеплеет.
- Если воробьи весь день поют, то весна будет ранней, но холодной.
- Если луна ночью имеет красноватый цвет, то скоро похолодает, синеватый - потеплеет.
- Снегопад 9 февраля сулит сильный холодный ветер.
- Если до этого было холодно, а 9 февраля резко потеплело, то остаток февраля будет теплым.