Народный праздник 9 февраля известен под названиями Златоустов день и Златоустов огонь.

Христиане отмечают церковный праздник 9 февраля в честь византийского святителя Иоанна Златоуста, очень талантливого проповедника и богослова.

Наши предки называли этот день Златоустов огонь, поскольку в этот день с особым почтением относились к пламени. 9 февраля старались разжечь огонь в печи таким образом, чтобы занялись все поленья. Считалось, что это принесет в дом счастье и достаток. Чтобы дрова лучше горели и одновременно вспыхнули, их заранее высушивали.

Часто в день Златоуста заготавливали дрова, ведь зимой деревья спят и в них меньше сока, а до теплой весны ещё долго. День считался удачным для подготовки дров и лучины.

Видео дня

Иоанну Златоусту молились об исцелении зубной боли, а также о духовном просвещении и наставлении на истинный путь. Также в этот день проводили обряд для обретения лидерских качеств и послушания детей. Для этого посещали три церкви и в каждой из них ставили по свече.

Что нельзя делать 9 февраля

Если приснился положительный сон и вы хотите, чтобы он сбылся - никому не рассказывайте, что приснилось. 9 февраля нельзя сажать и сеять любые растения, поскольку день считается неплодородным. Категорически нельзя оставлять огонь без присмотра и не тушить его должным образом. В этот день не стоит принимать вещи и деньги от незнакомцев и малознакомых людей. Считается, что в этот день могут наложить сильную порчу. В Златоустов день, по давним поверьям, нельзя мыть голову.

Приметы погоды 9 февраля

Окна запотели - скоро потеплеет.

Если воробьи весь день поют, то весна будет ранней, но холодной.

Если луна ночью имеет красноватый цвет, то скоро похолодает, синеватый - потеплеет.

Снегопад 9 февраля сулит сильный холодный ветер.

Если до этого было холодно, а 9 февраля резко потеплело, то остаток февраля будет теплым.

Вас также могут заинтересовать новости: