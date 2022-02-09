Какие традиции необходимо соблюдать в православный праздник 9 февраля - узнайте на УНИАН.

Аполлония была диаконессой и старой девой, жила в 248 или 249 году. Исповедовала христианскую веру, но во времена правления Декия подверглась гонениям. Святая была схвачена язычниками, ее долго и страшно мучили: выбили все зубы, били по челюстям. Угрожали сжечь ее на костре живьем, если она не помолится языческим богам. Согласно преданию, святая отказалась, отошла в сторону, помолилась Христу и сама прыгнула в огонь.

Аполлония Александрийская считается покровительницей стоматологов, поэтому они отмечают свой профессиональный праздник День стоматолога именно сегодня - 9 февраля.

Православный праздник 9 февраля - день памяти Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст считается одним из главных Вселенских святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом.

Святой родился около 347 года, получил прекрасное образование. В 20 лет крестился, через три года стал чтецом, а еще позже начал обучаться у святых подвижническому образу жизни.

В 386 году святой Иоанн был поставлен пресвитером и проповедовал Слово Божие. За красноречие люди назвали его Златоустом. Позднее, после смерти архиепископа Константинопольского Иоанн был поставлен для служения кафедре. Все средства, собранные для архиепископа, он израсходовал на содержание больниц и гостиниц для паломников.

Читайте такжеВыходные дни февраля 2022: перечень праздников текущего месяцаВсю свою жизнь Иоанн помогал нуждающимся, проповедовал христианство и укреплял веру своих учеников. Зимой 406 года из-за болезни оказался прикован к постели и вскоре умер. Мощи его со временем были перенесены в Константинополь.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 9 февраля - Златоустов день.

Приметы 9 февраля

тучи низко плывут - к сильным холодам;

метель в этот день - лето будет плодородным;

окна запотели - погода испортится;

собаки ложатся на снег - скоро придет вьюга.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь считает, что мыть голову 9 февраля - к болезням, поэтому воздержитесь от такой процедуры. Обижаться и выяснять отношения тоже нельзя. Совершать любые покупки и делать подарки не рекомендуется - приобретенный товар радости не принесет, а с человеком-адресатом презента вы вскоре поссоритесь.

Что можно делать 9 февраля

Наши предки в этот день особенно трепетно относились к огню в печи. Складывали только сухие поленья, которые перед этим заговаривали. Возле огня собиралась вся семья, чтобы каждый родственник был здоров и счастлив. Также была традиция подводить к огню больных - считалось, что Златоустьев огонь исцеляет от болезней.

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