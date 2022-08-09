Христиане отмечают церковный праздник 9 августа в честь христианского мученика. В православном календаре событие получило название день святого Пантелеймона 2022. Его почитают как защитника врачей и воинов. Святому Пателеймону можно прочитать молитву за воинов для благополучия и защиты военных.
День 9 августа часто был дождливым и грозовым. В этот день наши предки не работали в поле, опасаясь удара молнии. Считалось, что у того, кто будет работать сегодня, гроза спалит хлеб. Знахари в этот день собирали целебные травы и засушивали на зиму.
В начале августа на огородах созревает капуста, а 9 августа она считается особенно вкусной и полезной. Наши предки в этот день обязательно готовили блюда с капустой, например, пирожки и борщ. На столе в эту дату стояла квашеная капуста. Горсть капусты нужно съесть для крепкого здоровья, а ребенку - для легкого обучения.
Что нельзя делать 9 августа
- Неудачный день для охоты и рыбалки.
- В этот день мясо плохо переваривается, поэтому есть его не рекомендуется.
Приметы погоды 9 августа
- Если у капусты нижние листки большие и широкие, то осень будет холодной, а если они маленькие, то осенью будет тепло.
- Воробьи купаются в лужах и водоемах - к дождливой погоде.
- Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет ранней и морозной.
- Много ягод на рябине - к дождливой осени.
- Кузнечики высоко прыгают - к сухой и ясной погоде.