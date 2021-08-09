Сегодня христиане отмечают несколько важных христианских праздников.

Верующие сегодня празднуют день Пантелеймона. Дополнительно отмечается народный праздник 9 августа, созданный в честь православных святых.

Родился юноша в Никомедии. Его отец был язычником, при рождении дал ему имя Пантолеон. Мать была христианкой и умерла, когда Пантелеймон был еще ребенком. Отец отдал сына на обучение к лекарям.

В это же время Пантелеймон уверовал во Христа. Случилось это после того, как к нему привели мальчика, укушенного змеей. Юноша не сумел его вылечить, зато сумел воскресить молитвой.

О великом целителе узнали при дворе императора Максимилиана. Пантелеймон лечил безвозмездно, поэтому многие врачи лишились заработка. Римский суд вызвал юношу, а он исповедовал православие и сказал, что будет верен Господу. Тогда целителя подвергли мучениям и умертвили мечом.

Какой церковный праздник 9 августа - день Германа Аляскинского

Родился мужчина в 1757 году и происходил из купеческого сословия. В 16 стал стал послушником в Троицо-Сергиевом монастыре, а через 5 лет отправился в Варлаамский монастырь. Там принял постриг и стал совершать подвиг безмолвия. В 1793 году стал участником Кадьякской миссии, деятельность которой была направлена на проповедь Евангелия среди русских, живших в Америке.

Читайте такжеИменины 9 августа: у кого День ангела и какие лучшие имена для ребенкаГерман работал в пекарне и саду. После гибели во время шторма начальника миссии стал выполнять его обязанности. В этот же момент алеутов стали притеснять, а отца Германа грозились заковать в кандалы. Он снова выбрал путь проповеди и наставлял новообращенных алеутов на путь истинный. Только благодаря ему христианская вера на острове Кадьяк не погибла.

Скончался преподобный 13 декабря 1837 года в своей кельи в то время, как его ученики читали Деяния Апостолов.

Приметы 9 августа

если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной;

если муравьи вход в муравейник заделывают, то скоро пойдет дождь;

кузнечики прыгают и стрекочут - к сухой и ясной погоде;

если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет.

Что нельзя сегодня делать

проходить мимо чужого горя, иначе Господь покарает за равнодушие;

наши предки в этот день не работали в поле - боялись грозы;

также они не возили сено и хлеб - верили, что гроза все сожжет.

Что можно делать 9 августа

Хозяюшки в этот день издавна пекли пирожки с капустой, готовили щи и тушили овощ. Делали заготовки на зиму - засаливали и квасили. Угощали приготовленным всех нуждающихся.

Знахари ходили в лес и к болотам за травами. Верили, что собранные в этот день растения обладают целебной силой.

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Автор: Кристина Кащавцева