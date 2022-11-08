Народный праздник 8 ноября известен под названиями Дмитрий Солунский, Дмитриев день.

Христиане отмечают церковный праздник 8 ноября в честь великомученика и христианского святого Дмитрия Солунского. Ему молятся о мужестве и терпении, а воины просят у него помощи в битвах. Тезки святого сегодня отмечают День ангела Дмитрия.

Как и Дмитриевская родительская суббота, эта дата была посвящена поминаниям усопших. В Дмитриев день наши предки поминали умерших родных, а в церквях читали панихиду о всех усопших христианах.

В этот день славяне не работали в саду и хлеву, но занимались уборкой и мелким ремонтом. У наших предков в этот день была традиция вешать возле входа в дом белое полотенце, чтобы им могли вытереться души умерших, которые проведают родной дом.

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В Дмитриев день считается хорошим делом принести в церковь корзину с домашними пирогами, или раздать пироги нищим. За такое приношение человек будет вознагражден небесами.

Что нельзя делать 8 ноября

Сегодня нельзя заниматься рукоделием. Нельзя колоть дрова сегодня. Неудачный день для строительства дома. Со дня Дмитрия до Рождества нежелательно играть свадьбы. Запрещено ругать умерших и обсуждать их в негативном тоне.

Приметы погоды 8 ноября

Если на лужах до этого дня ни разу не образовывался лед, то в ноябре не будет сильных морозов.

Снег на Дмитриев день сулит позднюю и холодную весну.

Если траву покрыл иней, то зимой выпадет много снега.

За окном лежит снег - к ранней зиме.

Если 8 ноября тепло, то зима будет теплой и сырой.

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