Православные верующие сегодня чтут память трех святых.

Димитрий Солунский был сыном правителя города Солуни. Его родители тайно исповедовали христианство, крестили сына и воспитывали его в благочестии. После смерти отца Димитрий стал проконсулом солунским, а правитель Максимиан приказал ему очистить город от христиан. Святой вместо этого активно начал проповедовать христианство.

Читайте также8 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьДимитрия заключили в темницу, там ему явился ангел и показал мученический венец. Будучи под стражей, Солунский благословил другого святого - Нестора, который вышел против угнетателя христиан. За это Димитрия казнили копьями, а впоследствии над гробом его был построен храм, где совершались многие чудеса.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 8 ноября - Дмитров день.

Православный праздник 8 ноября - день памяти преподобного Афанасия

Будучи юным парнем, Афанасий покинул родительский дом и ушел в монастырь. Отец пришел за ним, снял с него монашеские одежды, надел мирские и забрал домой. Вернувшись к родителям, Афанасий сказал, что ненавидит мир, тогда отец отпустил его обратно. В монастыре к Афанасию присоединился Никита Исповедник, они вместе подвизались в Мидикийской обители.

Какой праздник 8 ноября - день памяти мученика Луппа

Мученик Лупп был слугой великого Димитрия Солунского. Он был рядом во время казни святого и после смерти его окропил святой кровью перстень и одежды свои, а затем творил ими разные чудеса и лечил людей. За это по приказу Максимиана тоже был казнен.

Приметы 8 ноября

снега нет сегодня - на Пасху будет тепло и солнечно;

реки не покрылись льдом - его не будет до конца ноября;

оттепель сегодня - весна наступит рано;

до 8 ноября девушка не вышла замуж - свадьбы долго не будет.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, стирать, убирать, вязать и вышивать. Как и в любой другой церковный праздник, не стоит ссориться, ругаться и желать зла кому-либо.

Что можно делать 8 ноября

Сегодня принято вспоминать умерших родственников и поминать их. Славяне верили, что покойники приходят на кладбища в образе птиц, поэтому приносили с собой зерно и рассыпали у могил. На поминальном столе обязательно должны были быть блины, первый из которых "отдавали" усопшему. Кроме этого, принято было оставлять стакан воды и полотенце, чтобы умерший мог напиться воды и умыться.

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Автор: Кристина Кащавцева