Поздравления с Димитриевской родительской субботой для ваших родных и близких - в материале УНИАН.

Дмитриевская поминальная суббота отмечается в ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия 8 ноября. В этом году поминальная суббота выпадает на 5 ноября. УНИАН предлагает лучшие открытки с Димитриевской родительской субботой для православных верующих.

Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на ноябрь, чтобы вы не пропустили ни одного важного праздника.

Димитриевская родительская суббота - картинки и пожелания

В день родительской субботы

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Помолись за души тех,

Кто ушел и не вернется,

Чей закончился уж век.

Отслужите панихиду,

Честь воздайте всем родным,

Кто над нами уж летает

Духом славным неземным.

Ведь они нас очень любят,

И помина очень ждут.

Нас от бед и от несчастий

С того света берегут.

Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое ихних душах и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.

Если потеряли вы кого-то,

И они уже на небесах,

То невольно в Дмитриевскую субботу

Слезы появляются в глазах.

Помолитесь вы о милых душах,

Что уже покинули наш мир,

Каждому на свете очень нужно

Помнить тех, кого он так любил.

Дмитриевская родительская суббота пусть будет светлым днём тёплых воспоминаний и уважения усопших близких. Пусть в этот день сердце каждого вспомнит родных, а душа пусть помолится за их упокой.

В День субботы родительской этой

Время вспомнить ушедших родных.

Наполняли родители светом

Нашу жизнь... мы их помним таких...

Пусть их души спокойными будут,

В небесах им пусть будет легко.

Ну, и нас пусть Господь не осудит,

Чтоб все было вокруг хорошо.

В Дмитриевскую родительскую субботу хочу пожелать светлой памяти и искренних эмоций, добрых воспоминаний и чувства любви об усопших, пусть сердце вспомнит о родных и близких, пусть душа помянет их ласковым словом и красивым поступком.

Наступила сегодня суббота,

Но совсем не такая, как всегда.

Напомнить мне сегодня вам охота,

Что ее родительской назвали навсегда.

Давайте ж вспомним мы тех близких,

Что покинули уже сей бренный мир,

Лишь светлые воспоминания сохраним мы

О тех, кто был так дорог и любим!

Поздравляю с праздником, Дмитриевской родительской субботой! Этот день всеобщего поминовения усопших, пусть пройдет спокойно и с уважением своих упокоенных родных и близких. Не забывайте свои истоки и корни. Пусть почтенно горят свечи в память о всех, кого с нами нет!

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