Дмитриевская поминальная суббота отмечается в ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия 8 ноября. В этом году поминальная суббота выпадает на 5 ноября. УНИАН предлагает лучшие открытки с Димитриевской родительской субботой для православных верующих.
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Димитриевская родительская суббота - картинки и пожелания
В день родительской субботы
Помолись за души тех,
Кто ушел и не вернется,
Чей закончился уж век.
Отслужите панихиду,
Честь воздайте всем родным,
Кто над нами уж летает
Духом славным неземным.
Ведь они нас очень любят,
И помина очень ждут.
Нас от бед и от несчастий
С того света берегут.
Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое ихних душах и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.
Если потеряли вы кого-то,
И они уже на небесах,
То невольно в Дмитриевскую субботу
Слезы появляются в глазах.
Помолитесь вы о милых душах,
Что уже покинули наш мир,
Каждому на свете очень нужно
Помнить тех, кого он так любил.
Дмитриевская родительская суббота пусть будет светлым днём тёплых воспоминаний и уважения усопших близких. Пусть в этот день сердце каждого вспомнит родных, а душа пусть помолится за их упокой.
В День субботы родительской этой
Время вспомнить ушедших родных.
Наполняли родители светом
Нашу жизнь... мы их помним таких...
Пусть их души спокойными будут,
В небесах им пусть будет легко.
Ну, и нас пусть Господь не осудит,
Чтоб все было вокруг хорошо.
В Дмитриевскую родительскую субботу хочу пожелать светлой памяти и искренних эмоций, добрых воспоминаний и чувства любви об усопших, пусть сердце вспомнит о родных и близких, пусть душа помянет их ласковым словом и красивым поступком.
Наступила сегодня суббота,
Но совсем не такая, как всегда.
Напомнить мне сегодня вам охота,
Что ее родительской назвали навсегда.
Давайте ж вспомним мы тех близких,
Что покинули уже сей бренный мир,
Лишь светлые воспоминания сохраним мы
О тех, кто был так дорог и любим!
Поздравляю с праздником, Дмитриевской родительской субботой! Этот день всеобщего поминовения усопших, пусть пройдет спокойно и с уважением своих упокоенных родных и близких. Не забывайте свои истоки и корни. Пусть почтенно горят свечи в память о всех, кого с нами нет!