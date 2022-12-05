Народный праздник 5 декабря известен под названием Прокопьев день.

Христиане отмечают церковный праздник 5 декабря в честь иерусалимского святого Прокопия Чтеца. В этот устанавливался прочный санный путь и наши предки массово пересаживались на сани. Водоемы уже полностью покрывались льдом, а землю укрывал снег. Крестьяне в эту дату проводили снегозадержание на участке.

В этот день большим значением наделяли дороги и пути. Считалось, что дорога может принести человеку как большое счастье, так и горе. Чтобы удача во всем сопутствовала, на дороге старались вести себя прилично и спокойно.

В этот день в Киевской Руси проводили ярмарки и торговались зимними товарами - санями, елками, дровами. Продавцы старались больше заработать, а покупатели пытались сбить цену. В целом день считается удачным для торговли и любых финансовых сделок.

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Молодежь в этот день веселилась - катались на санях, съезжали с горок, игрались снежками и лепили снеговиков. Вечером 5 декабря собирались всем селом за костром и жарили мясо, а соблюдавшие пост готовили картошку в костре. Мужчины в этот день варили и пили пиво.

Что нельзя делать 5 декабря

Запрещено ссориться, ругаться матом и горевать в дороге и в транспорте. Чем больше негативных эмоций испытаете в пути, тем более неудачной будет дорога. Строго запрещено поднимать любые вещи и деньги на дороге. Выбрасывать на дорогу мусор и окурки сегодня - серьезный грех.

Приметы погоды 5 декабря

Теплая погода в этот день сулит снежную и морозную зиму.

Если на месте костра много сажи, то скоро выпадет много снега.

Сосны сбрасывают иголки - к потеплению.

Если на реках и озерах треснул лед, то скоро потеплеет и выпадет мокрый снег.

Северный ветер дует - к сильным ночным морозам.

Если на дорогах грязь и слякоть, то до дня святой Екатерины (7 декабря) не будет серьезных заморозков.

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