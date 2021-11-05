Сегодня христиане чтут память трех святых.

Иаков был сыном обручника Пресвятой Богородицы, поэтому считался братом Господним. Всю жизнь провел в подвигах: не ел мяса, не стриг волос, не ходил в баню. Уверовал во Христа и стал апостолом. Был первым епископом в Иерусалиме. Апостола Иакова чтили и уважали не только христиане, но и иудеи.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 5 ноября - Яков день.

Православный праздник 5 ноября - день памяти преподобного Иакова Боровицкого

Иакова прозвали Боровицким после того, как его мощи явились близ селения Боровичи и от них исходили многие чудеса. Доподлинно неизвестно, кем был Иаков и какими делами прославился. Мощи его приплыли в гробу на льдине весной против течения реки, а сам святой несколько раз являлся во сне жителям селения.

Какой праздник 5 ноября - день памяти святителя Игнатия

Читайте такжеКогда принято отмечать Старый Новый год: традиции, обычаи и запреты праздникаИгнатий происходил из царского рода, в 15 лет был заключен в монастырь императором Львом Армянином. Подвижническая жизнь развила в нем характер и тягу к благочестию, вскоре Игнатия сделали настоятелем обители, а позже - патриархом. Святой восстал против императора, убеждая его прекратить развратную жизнь. Правитель Игнатия не послушал, а возненавидел, сослав на остров Теревинф.

Горожане любили своего патриарха, поэтому учинили бунт и добились справедливого суда над Игнатием. На суде его долго мучили и заставляли отречься от престола, но святой молчал. Продолжалось это пятнадцать дней. Когда императором стал Василий Македонянин, Игнатий был восстановлен в должности патриарха и занимал ее еще десять лет.

Приметы 5 ноября

вороны каркают недалеко от дома - к ненастью;

пошел снег 5 ноября - зима будет снежной и холодной;

дождь льет - следующий год окажется урожайным;

не рассчитался с долгами к этому дню - не женишься в следующем году.

Что сегодня нельзя делать

Согласно традициям, в этот день нежелательно посвящать себя другим людям, лучше заняться собой и своими делами. Ни в коем случае нельзя злиться и обижаться, также не рекомендуется давать деньги в долг - вам их не вернут.

Что можно делать 5 ноября

Наши предки старались к этому дню заготовить, как можно больше дров. Считалось, что их обилие гарантирует уют и тепло всю зиму. Святой Иаков издавна считался покровителем мужского пола, поэтому 5 ноября можно поставить ему свечу и попросить о здравии и благополучии для мужчин.

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Автор: Кристина Кащавцева