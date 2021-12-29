Какой православный праздник 29 декабря отмечают верующие - узнайте на УНИАН.

Святой пророк Аггей был десятым из 12 малых пророков. Пророчествовал за 500 лет до Рождества Христова. Когда евреи вернулись из Вавилонского плена, Аггей убеждал их достроить второй Иерусалимский храм и говорил, что Господь вернется. Пророк увидел, что в людях есть религиозное равнодушие, оттого все их беды. Но люди услышали слова Аггея и стали отстраивать храм.

После смерти Аггей был похоронен с почестями, по всем канонам погребения представителей священного рода. При жизни вел благочестивую жизнь, поэтому был почитаем и любим многими. В честь памяти пророка сегодня отмечается народный праздник 29 декабря - Аггей Зимоуказатель.

Православный праздник 29 декабря - день памяти княгини Софии

Читайте также29 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСофия (при рождении - Соломония) была женой отца Иоанна Грозного - московского правителя князя Василия Ивановича. В течение пятнадцати лет брака София не подарила князю детей, поэтому он развелся с ней и женился на княжне Глинской.

Соломонию насильно постригли в монахини с именем София и отослали в Покровский монастырь в Суздали. Сначала девушка тяготилась иноческой жизнью, но позднее отпустила мирские помыслы и полностью посвятила себя Господу. В монастыре прожила 17 лет и умерла в 1542 году. Ее мощи были признаны чудотворными.

Приметы 29 декабря

морозы с утра - до Крещения будет холодно;

холодно 29 декабря - зима окажется студеной;

сильный ветер при безоблачной погоде - скоро ударят морозы;

много инея на деревьях - на Святки будет тепло.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, этот день нельзя проводить вдали от семьи - лучше съездить к родным. Также не рекомендуется чинить обувь, забивать гвозди, убирать, делать любую работу по дому. Православная церковь категорически запрещает ссориться, лгать и сквернословить.

Что можно делать 29 декабря

Из всех домашних дел в эту дату можно только стирать и гладить - пророк Аггей награждает людей за работу, если не перетруждаться. Также можно готовить блюда на новогодний стол, особенно те, что требуют времени - засолы и маринады. Наши предки 29 декабря ходили на рыбалку, а верующие молились святому пророку об упокоении душ умерших и о здравии для ныне живущих.

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