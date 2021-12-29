Святой пророк Аггей был десятым из 12 малых пророков. Пророчествовал за 500 лет до Рождества Христова. Когда евреи вернулись из Вавилонского плена, Аггей убеждал их достроить второй Иерусалимский храм и говорил, что Господь вернется. Пророк увидел, что в людях есть религиозное равнодушие, оттого все их беды. Но люди услышали слова Аггея и стали отстраивать храм.
После смерти Аггей был похоронен с почестями, по всем канонам погребения представителей священного рода. При жизни вел благочестивую жизнь, поэтому был почитаем и любим многими. В честь памяти пророка сегодня отмечается народный праздник 29 декабря - Аггей Зимоуказатель.
Православный праздник 29 декабря - день памяти княгини Софии
Читайте также29 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСофия (при рождении - Соломония) была женой отца Иоанна Грозного - московского правителя князя Василия Ивановича. В течение пятнадцати лет брака София не подарила князю детей, поэтому он развелся с ней и женился на княжне Глинской.
Соломонию насильно постригли в монахини с именем София и отослали в Покровский монастырь в Суздали. Сначала девушка тяготилась иноческой жизнью, но позднее отпустила мирские помыслы и полностью посвятила себя Господу. В монастыре прожила 17 лет и умерла в 1542 году. Ее мощи были признаны чудотворными.
Приметы 29 декабря
- морозы с утра - до Крещения будет холодно;
- холодно 29 декабря - зима окажется студеной;
- сильный ветер при безоблачной погоде - скоро ударят морозы;
- много инея на деревьях - на Святки будет тепло.
Что сегодня нельзя делать
Согласно поверьям, этот день нельзя проводить вдали от семьи - лучше съездить к родным. Также не рекомендуется чинить обувь, забивать гвозди, убирать, делать любую работу по дому. Православная церковь категорически запрещает ссориться, лгать и сквернословить.
Что можно делать 29 декабря
Из всех домашних дел в эту дату можно только стирать и гладить - пророк Аггей награждает людей за работу, если не перетруждаться. Также можно готовить блюда на новогодний стол, особенно те, что требуют времени - засолы и маринады. Наши предки 29 декабря ходили на рыбалку, а верующие молились святому пророку об упокоении душ умерших и о здравии для ныне живущих.