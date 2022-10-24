Христиане отмечают народный праздник 24 октября в честь апостола от 70-ти проповедника и целителя Филиппа. В этот день наши предки отвозили зерно на мельницу, чтобы смолотить муку. Мололи зерно в этот день только в том случае, если была хорошая и солнечная погода. В противном случае оставались дома и готовили избу к зимовке.
С Филиппова дня дороги часто становятся непроходными и покрываются глубоким слоем грязи. Для наших предков это был непростой промежуток между осенней сухостью дорог и зимней ездой на санях.
24 октября наши предки заботились о конях: кормили вкусной едой, чистили копыта и расчесывали гриву. Беременным самкам лошадей давали свежие яблоки и тыкву. Взрослые давали детям поухаживать за конем: считалось, что тогда ребенок вырастет добрым и милосердным.
Что нельзя делать 24 октября
- Строго запрещено обижать и бить животных в этот день, особенно лошадей. Также нельзя сегодня резать домашнюю птицу и рогатый скот, охотиться и рыбачить.
- В этот день нельзя мочить ноги и ходить по лужам.
Приметы погоды 24 октября
- Домашние животные ведут себя беспокойно - к ухудшению погоды.
- Утренний туман сулит скорую оттепель.
- Ясное ночное небо с четкими очертаниями луны - к похолоданию.
- Белки и мыши делают большие запасы еды на зиму - к суровой и снежной зиме.
- Если озимый чеснок выпустил первые зеленые ростки, то осень будет теплой, а зима - поздней.