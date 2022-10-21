Народный праздник 21 октября известен под названием Трифон и Пелагия.

Христиане отмечают церковный праздник 21 октября в честь преподобной Пелегеи Антиохской и преподобного Трифона. Святая Пелагея в молодости была распутницей и жила в роскоши, но в зрелости стала монахиней и отшельницей.

В этот день наши предки активно готовились к зиме: делали ремонт в домах, хлевах и сараях, утепляли окна, заготавливали зимнюю одежду и обувь. Мужчины в этот день заготавливали на зиму дрова и проверяли исправность печи.

В этот день, как и 20 октября, наши предки опускали бочки с солеными огурцами на дно реки или озера. Считалось, что за зиму маринованные огурцы хорошо засолятся, станут вкусными и хрустящими.

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Также день удачный, чтобы посадить цветы на зиму или плодовые деревья. Растения сегодня хорошо приживаются в грунте и дают отличный урожай летом.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя в этот день надевать дорогие украшения и неприличную одежду, чтобы не разгневать святую Пелагею. Ходить в грязной и порванной обуви сегодня - к проблемам с деньгами. Не стоит в этот день есть вредную и "пустую" еду.

Приметы погоды 21 октября

Мыши роют норы с юга - к суровой зиме.

Если в лесу много грибов и они крупные, то зима будет затяжной и морозной.

Утренний туман сулит солнечную и сухую, но морозную погоду.

Если до этого дня с берез не опали все листья, то снег выпадет поздно.

Звезды ночью ярко сияют - к хорошей и теплой погоде до конца октября.

Дятел долбит дерево внизу - к теплой зиме, а если на самой верхушке - к суровой зиме.

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