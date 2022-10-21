Христиане отмечают церковный праздник в честь мучеников Сергея и Вакха. В этот день наши предки с утра сначала кормили домашних животных и скотину, а только затем завтракали сами. Часто на Сергеев день наступали морозы, и в селах уже начинали топить печь. Растапливать печь наши предки поручали самому младшему члену семьи под присмотром взрослых.
В эту дату наши предки закрывали соленые огурцы в бочки. Верили, что 20 октября огурцы будут особенно вкусными и хрустящими. Бочки с огурцами в давние времена опускали на дно реки, где оставляли до самой весны. Зимой река замерзала и огурцы хорошо просаливались.
Помимо соления огурцов сегодня также квасили капусту. Традиционно делали это в дубовых бочках. Квашеная капуста у наших предков была популярным и недорогим гарниром.
Что нельзя делать 20 октября
- Не стоит ловить рыбу в этот день.
- Запрещено снимать с пальца обручальное кольцо сегодня.
- Можно закрывать овощи на зиму, но не рекомендуется закрывать вино в этот день, иначе напиток получится невкусным.
Приметы погоды 20 октября
- Если выпал первый снег, но деревья ещё не сбросили листья, то зима будет поздней.
- Какая погода сегодня, такой она будет через 40 дней.
- Если день теплый, то потепление задержится еще на 3 недели.
- Бледная и нечеткая луна ночью - к скорым сильным морозам.
- Ночь гораздо холоднее дня - к скорому ухудшению погоды.
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