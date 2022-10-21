Народный праздник 20 октября известен под названиями Сергей Зимний, Сергиев день, Сергей Огурченик.

Христиане отмечают церковный праздник в честь мучеников Сергея и Вакха. В этот день наши предки с утра сначала кормили домашних животных и скотину, а только затем завтракали сами. Часто на Сергеев день наступали морозы, и в селах уже начинали топить печь. Растапливать печь наши предки поручали самому младшему члену семьи под присмотром взрослых.

В эту дату наши предки закрывали соленые огурцы в бочки. Верили, что 20 октября огурцы будут особенно вкусными и хрустящими. Бочки с огурцами в давние времена опускали на дно реки, где оставляли до самой весны. Зимой река замерзала и огурцы хорошо просаливались.

Помимо соления огурцов сегодня также квасили капусту. Традиционно делали это в дубовых бочках. Квашеная капуста у наших предков была популярным и недорогим гарниром.

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Что нельзя делать 20 октября

Не стоит ловить рыбу в этот день. Запрещено снимать с пальца обручальное кольцо сегодня. Можно закрывать овощи на зиму, но не рекомендуется закрывать вино в этот день, иначе напиток получится невкусным.

Приметы погоды 20 октября

Если выпал первый снег, но деревья ещё не сбросили листья, то зима будет поздней.

Какая погода сегодня, такой она будет через 40 дней.

Если день теплый, то потепление задержится еще на 3 недели.

Бледная и нечеткая луна ночью - к скорым сильным морозам.

Ночь гораздо холоднее дня - к скорому ухудшению погоды.

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