УНИАН назвал 6 неприхотливых в выращивании цветов, которые можно посадить на клумбу прямо сейчас.

Осень не ассоциируется у нас с пышными клумбами, но некоторые цветы рекомендуется сажать именно осенью. За зиму они закаляются, и весной расцветают ещё пышнее. УНИАН назвал шесть самых неприхотливых в уходе осадке цветов для осенней посадки, с которыми справятся даже новички в цветоводстве.

Мы также рассказывали, что делать в саду и в огороде в октябре.

Астры

Яркие и симпатичные астры украсят любой сад, а выращивать их совсем не сложно. Эти многолетники будут радовать вас без особых хлопот с вашей стороны. Единственное строгое условие для роста этих цветов - солнечный участок.

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Сажайте больше семян, чем хотите вырастить цветов, потому что взойдут не все. Астры высеивают в сухие борозды глубиной 2 см и присыпают сухой землей.

Тысячелистник

Тысячелистник обычно растет как дикий полевой цветок, но у этого растения есть и красивые садовые формы. Эти цветы нравятся садоводам благодаря большому разнообразию окрасов и долгому цветению. Тысячелистник не боится бедной почвы и легко приживается. Его лучше высаживать на солнечных участках. Когда он зацветет, увядшие соцветия рекомендуется обрезать - другой уход тысячелистнику не нужен.

Посконник

Пышный и высокий посконник прекрасно зимует в земле и не требует особенного ухода. Самый популярный сорт - розовый, но в продаже также есть белые и желтые окрасы. Цветы вырастают очень высокими, поэтому их лучше сеять за низкими цветами. После зимовки посконник долго "засиживается" в земле, поэтому не расстраивайтесь, если не увидите саженцев в марте.

Бархатцы

Бархатцы - само воплощение осени. Яркие цветы не только радуют глаз, но и полезны для клумбы, поскольку их запах отпугивает вредителей. В октябре их можно посеять в теплый день на солнечном участке. Если уже наступили морозы, то посевы прикрывают агроволокном. В уходе бархатцы неприхотливы. Ранее мы писали, чем подкормить бархатцы осенью.

Бегония

Нежные и похожие на маленькие розочки цветы бегонии очень просты в выращивании. У этого цветка есть много сортов разных форм и окрасов, а также вьющиеся формы для горшков. Бегонию лучше высаживать в полутени в рыхлый грунт. Цветок не истощает грунт и его можно высаживать несколько лет на одном месте. Бегонию нельзя слишком часто поливать, иначе она сбросит бутоны.

Рудбекия

Популярные в украинском климате солнечные рудбекии бывают разных окрасов и сортов. Главное достоинство этих красавиц - неприхотливость в грунте и морозостойкость. Рудбекии хорошо переносят зиму, не требуя никакого укрытия. Растет цветок в любом месте, но на солнце цветет пышнее. В поливах не нуждается, если нет длительной засухи. Сажают рудбекию в середине-конце октября.

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