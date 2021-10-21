В этот день христианская церковь чтит память трех святых.

Пелагея жила в Антиохии, была танцовщицей и вела развратный образ жизни. Однажды девушка пошла в храм, где читал свою проповедь епископ Нонн. Пелагея испугалась гнева Божьего и решила обратиться к христианству.

Она пошла к Нонну и просила крестить ее, епископ выполнил просьбу. Позднее девушка раздала все свое имущество бедным, облачилась в мужские одеяния и под именем Пелагей ушла в монастырь. Там вела иноческую жизнь, скончалась в 457 году.

Славяне издавна отмечали народный праздник 21 октября - день Трифона и Пелагеи

Православный праздник 21 октября - день памяти преподобного Трифона Вятского

Читайте также21 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьТрифон происходил из благочестивой семьи, где родители занимались земледелием. С детства мальчик интересовался христианством, поэтому, когда родители захотели его женить, он сбежал из дому, нанялся работником у домохозяина, все время проводил в посте и молитве.

Хозяева полюбили его и тоже захотели женить. Трифон пожелал остаться девственником и снова убежал в маленький городок, где жил год в мучениях, стойко перенося голод, холод и насмешки. Оттуда он переселился в Пыскорскую обитель, где принял постриг. Затем долго скитался, остановился в Вятскую губернию, где осел, проповедуя христианство. За свою жизнь многих обратил к истинной вере, построил храмы и монастыри.

Какой сегодня праздник - день памяти преподобной Таисии

Таисия происходила из Египта, была воспитана матерью, ведущей развратный образ жизни, потому и сама выбрала такой же путь. Она сводила с ума многих мужчин, юноши отдавали последние деньги за свидание с ней, а семейные мужчины уходили от жен. Святой Пафнутий, который исцелил многих грешников, оделся в светский наряд и назначил свидание с Таисией.

Во время разговора он понял - внутри девушки еще жива мысль о Боге и сказал, что она будет отвечать перед Господом за все свои деяния и души погубленных ею людей. Таисия испугалась, собрала все свои сокровища, нажитые развратным путем, и сожгла на площади. После этого старец увел ее в монастырь, где три года она прожила в затворе. Жила преподобная в IV веке.

Приметы 21 октября

сова громко кричит сегодня - к скорому наступлению холодов;

береза не все листья сбросила - зима будет поздней;

в ночь на 21 октября звезды тусклые - погода испортится;

голуби прячут лапки в перья - тепла больше не будет.

Что сегодня нельзя делать

Славяне верили, что на Пелагею и Трифона молодым девушкам нельзя ходить в лес. В это время там свирепствует леший в поисках легкой добычи. Он может затащить к себе в логово, поэтому, если уж поход в лес необходим, отправляйтесь компанией.

Также сегодня запрещено бездельничать, обижаться и ссориться. Воздержитесь от любых разговоров с незнакомыми людьми, не сплетничайте и никого не обсуждайте.

Что можно делать 21 октября

Наши предки в этот день опускали на дно рек бочки с засоленными огурцами - так они заготавливали их на зиму. Подо льдом температура воды никогда не опускается ниже ноля, а это гарантия сохранности продуктов. В целом, такой самодельный холодильник работал отлично, правда, сейчас в нем нет необходимости. Разве что, ради эксперимента.

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Автор: Кристина Кащавцева