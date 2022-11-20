Христиане отмечают церковный праздник 20 ноября в честь православного мученика Феодота. Также в этот день чествуют икону Божьей Матери с младенцем Иисусом под названием "Взыграние". Этой иконе молятся беременные женщины о рождении крепкого и здорового малыша.
В Киевской Руси 20 ноября считалось днем материнской любви. В эту дату матери баловали детей и водили их на развлечения. А отцы привозили домой гостинцы для жены и детей.
Рыбаки в день Федота чистили сети, ремонтировали снасти и проверяли удочки. День считается очень удачным для рыбалки, особенно если лед тронул реки и озера.
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Святой Федот считается покровителем женского рукоделия.
Что нельзя делать 20 ноября
- Людям, которые болеют, в этот день нельзя выходить на улицу, чтобы не усугубить болезнь.
- В этот день нельзя стирать постельное белье.
- Сегодня можно прясть и ткать, но нельзя вязать.
- Беременным не стоит долго спать и лениться, иначе ребенок будет ленивым.
- Наши предки считали, что настроение беременной в этот день отражается на малыше. Поэтому беременным нельзя думать о плохом, ругаться, завидовать.
Приметы погоды 20 ноября
- Окна покрылись инеем - к хорошему урожаю зерна в следующем году.
- Галки громко кричат - к снегопаду.
- Белки усиленно делают запасы - к суровой зиме.
- Если весь день идет снег, но на земле не задерживается, то весной реки разольются.
- Гололед в этот день сулит затяжные морозы.