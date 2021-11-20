Народный праздник 20 ноября / фото УНИАН, Немеш Янош
20 ноября отмечается церковный праздник мученика Феодота, а также икона Божией матери с Младенцем "Взыграние". Этой иконе беременные молятся о легких родах, а родившие просят здоровья малышу.
К этому числу лед на реках окончательно устанавливается. Как 19 ноября, в этот день отправляются на рыбалку. Эта дата хороша для любых работ в саду и огороде, для высадки растений. Также в этот день рекомендуется заниматься творчеством, особенно рукоделием.
Что нельзя делать 20 ноября
- В этот день нельзя переедать, иначе в старости можно потерять рассудок.
- Нельзя вязать сегодня.
- Как будет себя вести беременная сегодня – такой характер будет у ребенка. Если женщина будет лениться или ругаться, то родится лентяй или брюзга.
Приметы погоды 20 ноября
- Гололед сегодня предвещает потепление и улучшение погоды.
- Если снег идет, то весной реки разольются.
- Реки и ручья покрылись льдом – к холодной и ранней зиме.
- Влажная земля – к хорошему урожаю в следующем году.