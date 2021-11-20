Народный праздник 20 ноября известен под названиями Федот Ледостав, Федотов день

20 ноября отмечается церковный праздник мученика Феодота, а также икона Божией матери с Младенцем "Взыграние". Этой иконе беременные молятся о легких родах, а родившие просят здоровья малышу.

К этому числу лед на реках окончательно устанавливается. Как 19 ноября, в этот день отправляются на рыбалку. Эта дата хороша для любых работ в саду и огороде, для высадки растений. Также в этот день рекомендуется заниматься творчеством, особенно рукоделием.

Что нельзя делать 20 ноября

В этот день нельзя переедать, иначе в старости можно потерять рассудок. Нельзя вязать сегодня. Как будет себя вести беременная сегодня – такой характер будет у ребенка. Если женщина будет лениться или ругаться, то родится лентяй или брюзга.

Приметы погоды 20 ноября

Гололед сегодня предвещает потепление и улучшение погоды.

Если снег идет, то весной реки разольются.

Реки и ручья покрылись льдом – к холодной и ранней зиме.

Влажная земля – к хорошему урожаю в следующем году.

Автор: Екатерина Пулатова