Народный праздник 19 ноября / фото УНИАН
19 ноября отмечается церковный праздник монаха и отшельника Варлаама Хутынского, а также епископа Павла Исповедника. С этой даты реки начинают покрываться льдом. Часто в этот день стояла морозная погода.
Этот день считается удачным для рыбалки. Чтобы рыба клевала хорошо, в водоем нужно бросить монетку. В этот день нужно надеть новую и чистую одежду. Если встретить эту дату в чистом одеянии, то следующий год будет удачным.
Что нельзя делать 19 ноября
- Сегодня нельзя ходить в грязной одежде.
- Не стоит отправляться в далекую дорогу, иначе путь будет неудачным.
- Женщинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу.
Приметы погоды 19 ноября
- Беззвездная ночь сулить скорый снегопад.
- Если в небе кружат стаи птиц, то скоро выпадет снег.
- Безветренная погода – к скорому похолоданию.
- Гуси купаются в реке или озере – к потеплению.