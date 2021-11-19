Народный праздник 19 ноября имеет названия Павел Ледостав, Варлаам Хутынский.

19 ноября отмечается церковный праздник монаха и отшельника Варлаама Хутынского, а также епископа Павла Исповедника. С этой даты реки начинают покрываться льдом. Часто в этот день стояла морозная погода.

Этот день считается удачным для рыбалки. Чтобы рыба клевала хорошо, в водоем нужно бросить монетку. В этот день нужно надеть новую и чистую одежду. Если встретить эту дату в чистом одеянии, то следующий год будет удачным.

Что нельзя делать 19 ноября

Сегодня нельзя ходить в грязной одежде. Не стоит отправляться в далекую дорогу, иначе путь будет неудачным. Женщинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Приметы погоды 19 ноября

Беззвездная ночь сулить скорый снегопад.

Если в небе кружат стаи птиц, то скоро выпадет снег.

Безветренная погода – к скорому похолоданию.

Гуси купаются в реке или озере – к потеплению.

Автор: Екатерина Пулатова