Народный праздник 19 ноября / фото УНИАН

19 ноября отмечается церковный праздник монаха и отшельника Варлаама Хутынского, а также епископа Павла Исповедника. С этой даты реки начинают покрываться льдом. Часто в этот день стояла морозная погода.

Этот день считается удачным для рыбалки. Чтобы рыба клевала хорошо, в водоем нужно бросить монетку. В этот день нужно надеть новую и чистую одежду. Если встретить эту дату в чистом одеянии, то следующий год будет удачным.

Что нельзя делать 19 ноября

  1. Сегодня нельзя ходить в грязной одежде.
  2. Не стоит отправляться в далекую дорогу, иначе путь будет неудачным.
  3. Женщинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Приметы погоды 19 ноября

  • Беззвездная ночь сулить скорый снегопад.
  • Если в небе кружат стаи птиц, то скоро выпадет снег.
  • Безветренная погода – к скорому похолоданию. 
  • Гуси купаются в реке или озере – к потеплению.

Автор: Екатерина Пулатова