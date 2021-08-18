В народе дата 18 августа получила название Евстигней-житник.

18 августа христиане отмечают церковный праздник в честь мученика Евсигния из Антиохии. В этот день подходила к завершению летняя жатва. 18 августа славили ячмень, который считался зерном жизни. Если дул западный ветер, то озимые культуры не сеют, иначе они вырастут худыми.

18 августа в поле искали стебель с 12 колосьями. Такая находка сулила большую удачу и отменный урожай. Этот стебель хранили дома до следующего лета. В этот день принято печь ячменный хлеб и пить хлебный квас. В доме развешивают связки лука для защиты от злых сил.

18 августа нельзя петь, а всю работу нужно выполнять молча. В этот день нужно отнести соседям часть урожая или ужина, чтобы весь год были силы и здоровье. Считается, что какая сегодня погода (тихая, ветреная, грозовая, дождливая или жарка), такой характер будет у рожденного 18 августа ребенка.

Приметы погоды 18 августа

Эхо на закате – к жаркой погоде.

Чайки в воде купаются – к дождю.

Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Много дождевых червей вылезло – перед дождем.

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Автор: Екатерина Пулатова