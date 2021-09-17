УНИАН расскажет, какой народный праздник 17 сентября отмечают украинцы. Эта дата известна под названиями Неопалимая Купина, Луков день, Вавила, Громница.

В этот день в православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Также христиане отмечают 17 сентября церковный праздник мученика Вавила, епископа великой Антиохии. В этот день убирали лук на огороде.

Икону "Неопалимая Купина" считали защитницей от молний и пожаров. Ей молились о защите дома от огня. Если дома нет такой иконы, можно посетить церковный молебен 17 сентября. Утром в этот день мужчины проверяли сеновалы. Чтобы защитить дом от злых сил, двор обходили с вилами в руке.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя брать кредиты и деньги в долг – это притягивает нищету. В этот день нужно очень осторожно обращаться с огнем. Нельзя играть с ним. Нельзя ссориться и сквернословить у огня.

Приметы погоды 17 сентября

Мало грибов, но много орехов – к снежной и морозной зиме.

Дождь в первой половине дня закончится к полудню.

Ненастный и дождливый день сулит сухую осень.

Сова громко ухает – к пожару.

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Автор: Екатерина Пулатова