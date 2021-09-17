В этот день в православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Также христиане отмечают 17 сентября церковный праздник мученика Вавила, епископа великой Антиохии. В этот день убирали лук на огороде.
Икону "Неопалимая Купина" считали защитницей от молний и пожаров. Ей молились о защите дома от огня. Если дома нет такой иконы, можно посетить церковный молебен 17 сентября. Утром в этот день мужчины проверяли сеновалы. Чтобы защитить дом от злых сил, двор обходили с вилами в руке.
Что нельзя делать 17 сентября
- Нельзя брать кредиты и деньги в долг – это притягивает нищету.
- В этот день нужно очень осторожно обращаться с огнем. Нельзя играть с ним.
- Нельзя ссориться и сквернословить у огня.
Приметы погоды 17 сентября
- Мало грибов, но много орехов – к снежной и морозной зиме.
- Дождь в первой половине дня закончится к полудню.
- Ненастный и дождливый день сулит сухую осень.
- Сова громко ухает – к пожару.
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