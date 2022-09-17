Что можно делать 17 сентября, а какие действия православная церковь запрещает - узнайте в материале УНИАН.

Вавила происходил из Антиохии и был там епископом. Однажды правитель Диоклетиан решил устроить праздник в честь восхваления идолов и вторгнуться в православный храм, дабы осквернить его.

Епископ Вавил защитил храм и не пустил императора. Позже Диоклетиан вызвал к себе Вавила, обвинил в осквернении царя и приказал судить его за то, что Вавил не желает поклоняться языческим богам. За ним пришли на суд еще трое братьев-учеников. В результате всем четверым отрубили головы.

В честь святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 17 сентября - День Вавилы.

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Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученицы Ермионии

Ермиония была дочерью диакона, познала врачебное искусство и бесплатно лечила людей. Царь Траян пытался заставить девушку отречься от Христа, но Ермиония была непреклонна. Правитель долго мучил ее, а затем, не добившись желаемого, отпустил на свободу. С приходом к власти царя Адриана, мучения девушки не прекратились. После долгих пыток ей отрубили голову.

Праздник 17 сентября - празднование иконе Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"

Впервые празднование было установлено в XVII веке. Сейчас она находится в Москве, в Неопалимовской церкви. Существует легенда, как при царе Федоре Алексеевиче этой иконе молился конюх Колошин, прося помощи. Его обвиняли в преступлении, которого он не совершал. Икона приснилась царю и он оправдал конюха.

Икона представляет собой восьмиугольную звезду, состоящую из двух острых четырёхугольников разных цветов: зеленого и красного. В середине изображена Пресвятая Богородица, а по углам - человек, телец, орел и лев.

Приметы 17 сентября

дождь сегодня льет - осень будет сухая;

на луке много шелухи - к холодной зиме;

много рябины - зима будет морозной.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не принято приближаться к огню. Считалось, что именно 17 сентября он обретает магические свойства и любой источник огня нужно тушить молоком, а не водой. Если горит свеча - не задувайте, а тушите руками.

Что можно делать 17 сентября

В этот день православные читают молитву, защищающую от молнии, пожара и поджога. Верующие просят Пресвятую Богородицу помочь совладать со страстями и выжечь их грехи.

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