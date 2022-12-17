Какой народный праздник 17 декабря / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 17 декабря в честь преподобной мученицы Варвары Илиопольской. Эта святая считается защитницей от внезапной и насильственной смерти, а также защитницей всех женщин. В эту дату можно помолиться святой Варваре о долгой жизни, исцелении болезни, счастливом браке и о здоровье детей.

Варварин день в Киевской Руси называли бабьим праздником. Все женщины в этот день не занимались никакой работой по дому кроме готовки. На стол готовили различные сладкие блюда - вареники, пироги с маком, печенье. Женщины посвящали день рукоделию и сплетням. Мужчины в эту дату варили пиво и жарили рыбу.

Что нельзя делать 17 декабря

  1. В этот день можно мыть посуду, убирать и стирать, но нельзя ткать и прясть.
  2. Запрещено ругаться и сквернословить 
  3. Запрещено пить алкоголь сегодня.
  4. Невестке нельзя ссориться со свекровью, иначе отношения будут испорчены.

Приметы погоды 17 декабря

  • Ясная и безоблачная погода сегодня сулит сильные морозы. 
  • Теплый день сулит сегодня сулит хороший урожай льна в следующей году.
  • Облачная погода - к сильным снегопадам.
  • Звезды ночью ярко мерцаю - к морозной погоде, тускло - к потеплению.

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