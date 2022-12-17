Христиане отмечают церковный праздник 17 декабря в честь преподобной мученицы Варвары Илиопольской. Эта святая считается защитницей от внезапной и насильственной смерти, а также защитницей всех женщин. В эту дату можно помолиться святой Варваре о долгой жизни, исцелении болезни, счастливом браке и о здоровье детей.
Варварин день в Киевской Руси называли бабьим праздником. Все женщины в этот день не занимались никакой работой по дому кроме готовки. На стол готовили различные сладкие блюда - вареники, пироги с маком, печенье. Женщины посвящали день рукоделию и сплетням. Мужчины в эту дату варили пиво и жарили рыбу.
Что нельзя делать 17 декабря
- В этот день можно мыть посуду, убирать и стирать, но нельзя ткать и прясть.
- Запрещено ругаться и сквернословить
- Запрещено пить алкоголь сегодня.
- Невестке нельзя ссориться со свекровью, иначе отношения будут испорчены.
Приметы погоды 17 декабря
- Ясная и безоблачная погода сегодня сулит сильные морозы.
- Теплый день сулит сегодня сулит хороший урожай льна в следующей году.
- Облачная погода - к сильным снегопадам.
- Звезды ночью ярко мерцаю - к морозной погоде, тускло - к потеплению.