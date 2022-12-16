УНИАН расскажет, как наши предки отмечали День святой Варвары, и что нельзя делать в эту дату.

Ежегодно 17 декабря церковь чтит память великомученицы Варвары Илиопольской, которая считается покровительницей женского труда и защитницей от внезапной смерти. Этот день широко отмечается во всех восточнославянских странах, в том числе и в Украине.

Варварин день - история праздника

Согласно святым текстам, святая Варвара родилась на юге Римской империи в семье богатого язычника. Девушка обладала редкой красотой, и отец запер её в высокой башне, чтобы никто не увидел красоту дочери.

Втайне от отца Варвара приняла христианство, из-за чего он отрекся от неё. Отец отправил дочь к правителю города, который заставлял Варвару отречься от веры, но она была предана христианству. За это девушку подвергли пыткам, а потом приказали казнить. Её отец стал палачом своей дочери.

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Обычаи и традиции Дня святой Варвары

Варварин день среди наши предков считался началом большого трехдневного праздника, который включал в себя Варварин день 17 декабря, Савин день 18 декабря, и День святого Николая 19 декабря. Все три дня украинцы гуляли и веселились, накрывали сытный стол и занимались рукоделием.

Святой Варваре молятся об исцелении при любых болезнях, о защите от внезапной смерти и грозы. Беременные просят у святой легких родов, а бездетные женщины просят послать им ребенка.

В Киевской Руси эту дату называли бабьим праздником, а женщины 17 декабря не занимались никакой работой. В этот день было принято невесткам ходить в гости к свекровям, чтобы улучшить отношения.

Традиционные блюда на День Варвары - кутья и компот. Также в эту дату женщины лепили много вареников с разными начинками, выпекали пироги с маком, делали варенье и пряники. Девушки угощали варениками парней. Мужчины варили пиво по собственному рецепту.

На Варвару служили панихиду по умершим родным и молились за упокой их душ. В эту дату можно посетить могилу родных.

Что нельзя делать в День святой Варвары

С давних времен в Варварин день запрещено прясть.

Нельзя в этот день стирать и месить глину, да и вообще лучше свести к минимуму работу по дому, хотя можно готовить и мыть посуду.

Нельзя пить алкоголь сегодня.

Невестке нельзя ссориться со свекровью, иначе отношения будут испорчены.

Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить.

Молитва святой Варваре

Святая Великомученице Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские наклони, сердце и душу поднеси к небесным вещам.

Святая Великомученице Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня.

Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

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