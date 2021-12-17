Какой церковный праздник сегодня в Украине отмечают верующие - читайте на УНИАН.

17 декабря православные чтут память мученицы Варвары - девушки, которая пострадала от рук своего отца-язычника во имя Христа. Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя делать в Варварин день и какие традиции существуют в эту дату.

Также сегодня отмечается народный праздник 17 декабря - Варварины морозы.

Православный праздник 17 декабря - день памяти преподобного Иоанна Дамаскина

Иоанн жил в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. Отец желал дать сыну лучшее образование, поэтому Бог послал Иоанну наставника - инока Косму. Вместе с Иоанном в семье воспитывался еще один мальчик - сирота, которого, как сына, принял отец Иоанна.

Читайте также17 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЮноши преуспевали в науках, поэтому скоро калиф поставил Иоанна своим ближайшим советником и первым министром. В эпоху правления Льва Исавра в Греции начались гонения на христиан. Иоанн защищал православных, взывая к вере и силе духа, но Лев Исавр прибегнул к клевете и сказал калифу, что Иоанн хочет отдать церковь в руки греков. Калиф поверил и отсек Иоанну руку, а Богородица исцелила его.

Тогда калиф понял, что ошибался, просил у Иоанна прощения и предлагал былую должность при дворе. Иоанн отказался и удалился в лавру. Там, живя со старцем, писал духовные книги и песнопения, прославляя Господа. Скончался в преклонном возрасте в 776 году.

Что отмечает церковь сегодня - день памяти святителя Геннадия

Геннадий известен, как епископ Новгорода, который усердно боролся с ересью. Изначально подвизался на Валааме, потом стал архимандритом Чудова Монастыря и в 1484 году положен в архиепископы. Геннадий всю жизнь заботился о том, чтобы люди признавали истинную веру и много времени уделял образованию духовенства в своей епархии. Скончался в 1505 году в Москве.

Приметы 17 декабря

небо чистое - скоро наступят холода;

тепло на Варварин день - в следующем году будет хороший урожай;

лютые заморозки - зима будет долгой и холодной.

Что сегодня нельзя делать

В этот день девушкам категорически запрещено делать какую-либо работу по дому, а также заниматься рукоделием. Исключение - можно вышивать. В старину наши предки освящали воду, а затем варили из нее кутью.

Что можно делать 17 декабря

Святая Варвара считается покровительницей женщин, особенно беременных и замужних. Поэтому в этот день можно сходить в храм и попросить святую о помощи в семейных делах.

Славяне 17 декабря пекли пироги с маком и угощали ими животных - считалось, что тогда скотина будет лучше плодиться. Также в Украине на Варварин день варили компоты и узвары, как обязательные напитки праздника.

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Автор: Кристина Кащавцева