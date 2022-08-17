Народный праздник 17 августа имеет названия Авдотья-малиновка, огуречница, сеногнойка.

Христиане отмечают церковный праздник 17 августа в честь святой мученицы Евдокии. В народе этот день называли Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница. Из названий дня понятно, что в эту дату убирали сено в сарай, чтобы оно не сгнило под дождями, собирали малину и огурцы.

17 августа хозяйки целый день собирали малину и готовили из неё различную выпечку, компот и малиновое варенье. Считается, что малина в эту дату становится полезнее, чем обычно, а чай из ягод снимает все болезни. Девушки в эту дату лечили болезни кожи с помощью измельченных листьев малины.

Что нельзя делать 17 августа

Неудачный день для финансовых дел. Сегодня не стоит совершать крупные покупки, делать новые денежные вложения, а также нельзя брать и давать деньги в долг. В этот день нельзя спорить с пожилыми и оскорблять их. По приметам, кто сегодня не будет уважать старость, то сам в преклонном возрасте будет несчастным. Нельзя плевать в колодец и реку, бросать мусор в воду, мыть грязные вещи. Нельзя лениться, бездельничать и спать днём - это сулит финансовые убытки.

Приметы погоды 17 августа

Какая погода сегодня, таким будет ноябрь.

Жаркий день - к хорошему сенокосу, дождливый - к неудачному.

Если утром много росы, то урожай льна будет плохим, но уродится много орехов.

Если на кустах малины много ягод, то в этом году будет прекрасный урожай.

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