Сегодня христианская церковь призывает почтить память нескольких святых

Святая мученица Евдокия жила в IV веке, была из знатной римской семьи. Однажды, попав в плен персидского царя, она обратила в христианскую веру многих персидских женщин. За это Евдокию долго мучили, затем поместили в темницу. После этого снова подвергали жестоким пыткам, в конце отрубили голову.

В этот день, вспоминая преподобномученицу Евдокию, люди отмечают народный праздник 17 августа - Авдотья-малиновка.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти семи отроков ефесских

Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин жили во времена Декиева гонения на христиан и состояли на военной службе. Они не были родными братьями, но вера объединила их. Император требовал, чтобы все христиане приносили жертву идолам, но отроки отказывались, удалялись в храм и неистово молились Богу. Вскоре ушли в пещеры, прося у Христа благословения на подвиг. Правитель захотел убить их голодом и жаждой, приказал заложить вход в пещеру, но Господь послал мученикам чудный сон.

Читайте также17 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ V веке, когда гонения на христиан кончились, появились лжеучителя, которые не верили во Христа. Тогда он показал еретикам силу свою через отроков ефесских. Люди стали брать камни для постройки из той пещеры, где спали святые. Господь оживил их и люди признали христианскую веру.

Один из отроков - Иамвлих - отправился в город за пищей. Увидел крест на главных воротах и удивился. Он понял, что нет знакомых ему людей и сам город неузнаваем. Собралась толпа, горожане стали расспрашивать святого. Он рассказал о гонениях, о том, что случилось с ними и попросил пройти в пещеру. Начальник города последовал за ним и увидел остальных отроков. Сказал, что Господь таким образом дал знак людям о предстоящем воскресении. Отроки преклонили головы и заснули уже вечным сном.

Приметы 17 августа

теплая и сухая погода - ноябрь будет солнечным;

дождь, ветер и тучи - ждите холодного ноября;

плохо спится ночью - помолитесь отрокам ефесским.

Что сегодня нельзя делать

торговать и одалживать деньги;

совершать любые сделки с недвижимостью.

Что можно делать 17 августа

В этот день хозяйки собирают малину, варят из нее варенья, готовят мучные блюда. Также 17 августа можно собирать огурцы, консервировать их и квасить.

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Автор: Кристина Кащавцева