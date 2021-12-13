Народный праздник 13 декабря имеет название День Андрея Первозванного.

13 декабря отмечается церковный праздник Андреев день. В эту дату христиане чтят память апостола Андрея Первозванного. Ему молятся об обращении человека в христианскую веру, о защите родины и успешном браке. Девушки проводят различные гадания в Андреев день.

12 декабря принято печь домашние коржи в форме солнца. Незамужние девушки пекли коржи с медом и сушеными ягодами, а затем приглашали юношей на ужин и угощали домашней выпечкой.

В этот день народ чтил лекарей и целителей. Им относили разные подарки. В эту дату можно проводить лечебные процедуры и операции – они пройдут успешно.

Что нельзя делать 13 декабря

С этого дня до Крещения (19 января) нельзя прясть и ткать. Нельзя употреблять крепкие спиртные напитки. В этот день нельзя сплетничать и обсуждать чужие секреты.

Приметы погоды 13 декабря

Если облака плывут низко, то скоро будет похолодание.

Ясный и морозный день – к хорошему урожаю.

Если кот часто умывается, то зима будет холодной.

Если вода на реке шумит, то часто будут метели, а если река тихая, то зима будет спокойная.

Автор: Екатерина Пулатова