Народный праздник 13 декабря / фото УНИАН (Андрей Горб)
13 декабря отмечается церковный праздник Андреев день. В эту дату христиане чтят память апостола Андрея Первозванного. Ему молятся об обращении человека в христианскую веру, о защите родины и успешном браке. Девушки проводят различные гадания в Андреев день.
12 декабря принято печь домашние коржи в форме солнца. Незамужние девушки пекли коржи с медом и сушеными ягодами, а затем приглашали юношей на ужин и угощали домашней выпечкой.
В этот день народ чтил лекарей и целителей. Им относили разные подарки. В эту дату можно проводить лечебные процедуры и операции – они пройдут успешно.
Что нельзя делать 13 декабря
- С этого дня до Крещения (19 января) нельзя прясть и ткать.
- Нельзя употреблять крепкие спиртные напитки.
- В этот день нельзя сплетничать и обсуждать чужие секреты.
Приметы погоды 13 декабря
- Если облака плывут низко, то скоро будет похолодание.
- Ясный и морозный день – к хорошему урожаю.
- Если кот часто умывается, то зима будет холодной.
- Если вода на реке шумит, то часто будут метели, а если река тихая, то зима будет спокойная.