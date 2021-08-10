Сегодняшний день – первый в мусульманском религиозном календаре.

Сегодня, 10 августа, мусульмане Украины и мира отмечают начало нового года. 10 августа является первым днем месяца Мухаррама мусульманского лунного календаря. В этот день для верующих наступает 1443 год. В отличие от христиан, мусульмане не считают Новый год праздником и не устраивают празднований.

История мусульманского нового года и определение даты

Исламский календарь основан на лунном цикле и короче григорианского на 11-12 дней. Поэтому даты мусульманских праздников и событий отличаются каждый год.

В исламе отсчет летоисчисления начинается с переселения пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Ясриб. Таким образом Мухаммед спасался от гонений язычников. Это событие имеет название Хиджра и произошло в 622 году по григорианскому календарю.

Традиции мусульманского нового года

Само по себе начало года никак не отмечается мусульманами. В мечетях в этот день читают проповедь, которая посвящена Хиджре пророка Мухаммеда. Верующие в этот день молятся Всевышнему.

Весь месяц Махаррам считается периодом покаяния и богослужения. На протяжении месяца в четверг, пятницу и воскресенье мусульманам рекомендуется соблюдать пост. Первые десять дней месяца благоприятны для начинаний – переезда, свадьбы, постройки дома.

Мусульмане также не отмечают светский Новый год 1 января. В некоторых мусульманских странах празднование Нового года является под запретом.

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Автор: Екатерина Пулатова