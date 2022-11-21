Поздравления с Михайловым днем 21 ноября, которые точно понравятся вашим близким - в материале УНИАН.

Михайлов день 2022 - крупный церковный праздник, который верующие ежегодно отмечают 21 ноября. Эта дата посвящена главе небесного воинства, которого очень чтят православные. УНИАН расскажет, какие стихи с Днем ангела Михаила в честь святого можно отправить христианам.

Ранее мы говорили о том, что сегодня также отмечается День ангела Михаила 2022, и вы можете поздравить обладателей этого имени открыткой.

Михайлов день - пожелания и красивые картинки

Пусть День святого Михаила

Видео дня

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровьичко хранит

Всегда Архангел Михаил!

Поздравляю со светлым праздником! С Михайловым днём! Пусть, несмотря на холодное время года, в душе будут мир и покой, а в доме уют и тепло. Желаю прибавления сил. Пусть исцеляются все душевные и физические недуги. Пусть уходят от вас беды и скорби. Пусть Архангел Михаил помогает вам в ваших начинаниях и текущих делах. И дай Бог всем живущим людям мира, добра, счастья, мудрости, вдохновения и здоровья!

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях - радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

Пускай Архангел Михаил всегда бережет тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!

Пусть Архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И, прибавив новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастьем и теплом

Дом ваш бережно наполнит.

С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда быть честными в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит. И пусть путеводная звезда всегда освещает дорогу вашей жизни!

В Михайлов день желаю я вам счастья,

Пусть обойдут проблемы и ненастья,

В душе царит спокойствие, добро,

А от людей - душевное тепло!

Здоровья, долгих лет, благословения,

Удачи, солнца, сил и настроения,

Чтоб все мечты, желания сбывались,

Родные чаще крепко обнимали!

Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт - горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

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