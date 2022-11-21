Михайлов день 2022 - крупный церковный праздник, который верующие ежегодно отмечают 21 ноября. Эта дата посвящена главе небесного воинства, которого очень чтят православные. УНИАН расскажет, какие стихи с Днем ангела Михаила в честь святого можно отправить христианам.
Ранее мы говорили о том, что сегодня также отмечается День ангела Михаила 2022, и вы можете поздравить обладателей этого имени открыткой.
Михайлов день - пожелания и красивые картинки
Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьичко хранит
Всегда Архангел Михаил!
Поздравляю со светлым праздником! С Михайловым днём! Пусть, несмотря на холодное время года, в душе будут мир и покой, а в доме уют и тепло. Желаю прибавления сил. Пусть исцеляются все душевные и физические недуги. Пусть уходят от вас беды и скорби. Пусть Архангел Михаил помогает вам в ваших начинаниях и текущих делах. И дай Бог всем живущим людям мира, добра, счастья, мудрости, вдохновения и здоровья!
Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях - радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
Пускай Архангел Михаил всегда бережет тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!
Пусть Архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И, прибавив новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастьем и теплом
Дом ваш бережно наполнит.
С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда быть честными в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит. И пусть путеводная звезда всегда освещает дорогу вашей жизни!
В Михайлов день желаю я вам счастья,
Пусть обойдут проблемы и ненастья,
В душе царит спокойствие, добро,
А от людей - душевное тепло!
Здоровья, долгих лет, благословения,
Удачи, солнца, сил и настроения,
Чтоб все мечты, желания сбывались,
Родные чаще крепко обнимали!
Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт - горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.