Обладатели красивого мужского имени Михаил празднуют несколько именин в году. День ангела Михаила 19 сентября отмечается в честь праздника Михайлово чудо. В этот день верующие чтят архангела Михаила, который своими чудесными силами защитил храм от нападок язычников.
В честь праздника обладатели этого имени получают поздравления с Днем ангела Михаила.
Значение и характер имени Михаил
Значение имени Михаил с древнееврейского языка - "равный Богу", "Богоподобный". Это имя имеет аналоги по всем миру. Михаил - тактичный и воспитанный мужчина, который уважает чужие границы. Он имеет богатое воображение и талантлив в творчестве. В спорах Михаил почти никогда не признает неправоту и будет отстаивать свою точку зрения до последнего.
Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах и прозе
Тебе желаю, Михаил,
Везенья, мужества и сил,
Чтоб каждый день счастливым был,
Эмоций множество дарил!
Чтобы в деньгах купался ты
И воплощал свои мечты,
Успех в руке всегда держал,
По пустякам не унывал!
***
Михаил, тебе желаю
Счастья, денег и добра.
В жизни пусть твоей всё будет
Классно, только на ура.
В этот день тебе желаю
Быть здоровым навсегда,
Быть успешным и веселым,
Быть исполненным добра.
***
Желаю тебе от души, Михаил,
Удачи во всем, достижений, побед,
Здоровья стального, энергии, сил,
Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!
***
Тебе желаю, Михаил,
Чтоб жил успешно и прекрасно,
Беспечно время проводил,
Встречал везение почаще.
***
Поздравления свои
Шлю тебе я, Михаил,
Без проблем и без забот
Я желаю, чтоб ты жил.
Чтоб всегда была удача
Верной спутницей твоей,
Чтобы шел дорогой жизни
Ты в компании друзей.
***
Дорогой Миша, с праздничком! Пусть бурлят в теле энергия и огонь, пускай новые проекты и идеи вдохновляют и заставляют двигаться вперед! Пусть запасы силы и оптимизма увеличиваются! Желаю цветущего здоровья и чудесной жизни!
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Михаил, поздравляю тебя от всей души, и желаю, чтобы ты всегда оставался таким же надежным другом, прекрасным человеком — тем, на кого всегда можно положиться. Пусть у нашего Миши будет счастья выше крыши!
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Михаил, поздравляю тебя! Желаю, чтобы твой дом всегда был крепостью, в которую никогда не войдет беда, печаль и зло. Живи в большой любви и большом уважении и никогда не позволяй, чтобы удача проходила мимо тебя!
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Поздравляю тебя, Миша. Пусть неведомая сила всегда ведёт тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остаётся твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.