Семья - главная ценность в нашей жизни и поэтому неудивительно, что ей посвящено несколько праздников в году. 15 мая отмечают Международный день семьи (официально - Международный день семей), а 8 июля - День семьи в Украине.
Ранее мы рассказывали, когда отмечаем семейные праздники в 2023 году.
Международный день семьи - история праздника
Этот праздник учредила Организация Объединенных Наций в 1993 году. Вопросам семьи начали уделять все больше внимания начиная с 1980-х годов. С 1994 года в мире стали официально отмечать Международный день семей, а датой праздника выбрали 15 мая. Каждый год у этого дня - определенная тема, связана с семьями, например, семьи и здоровый образ жизни, проблемы малоимущих семей и роль отца в семье и другие.
День семьи - традиции
Семья - это самое дорогое, что есть в жизни, особенно сейчас, в нелегкое военное время. День семьи - хороший повод встретиться с родными, а если нет такой возможности, то позвонить им и сказать несколько теплых слов, поблагодарить за все светлое и хорошее, что они подарили нам.
УНИАН подготовил красивые открытки и поздравления с Днем семьи 2023.
Поздравления с Днем семьи
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
***
Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья - это самое ценное, что может быть на земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!
***
Пусть будет крепким мир семейный,
Часы счастливыми всегда,
Друг друга вы любите крепко,
Не отпускайте никуда.
Свою любовь вы берегите,
Она основа всех семей.
Пусть в доме аура витает
И не впускает злых людей.
Достатка вам, здоровья, счастья,
Благополучия навек.
Пусть верность крепкой остаётся,
А рядом близкий человек.
***
Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
***
Моя любимая семья,
Вы в жизни - главная награда!
Вас всех люблю всем сердцем я,
Другого счастья мне не надо!
Мои слова - это не лесть,
Вы в мыслях каждую минуту!
Спасибо, что вы просто есть,
Всю жизнь ценить вас сильно буду!
***
Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С Днем семьи!
***
Семья важней всего на свете!
В семье уют и теплота.
В семье улыбки, радость, дети.
В ней мир, покой и благодать.
Семью беречь обязан каждый,
Семья - начало всех начал.
С семьей в беду попасть не страшно,
Она как гавань, как причал.
***
Пусть будут наполнены сердца любовью, радостью и самыми теплыми чувствами и эмоциями. Чтобы никогда не грустить, не переживать о родных и близких. Никогда не узнать предательства и разочарования. Крепкой семьи, искренней любви, бесконечной верности!
***
Нет ничего семьи дороже.
Она всегда во всем поможет,
Поддержит в целях и делах,
На практике и на словах.
Нет ничего ценнее в мире
Семейных вечеров в квартире,
Совместных выездов на дачу.
Семья на свете много значит!
Так пусть царят в ней мир и благость.
И станет частной гостьей радость.
Пусть ни одно плохое слово
Не станет яблоком раздора.
***
С праздником! Пусть теплом наполнится день, чтобы семья окружила заботой, любовь согревала душу, а верность всегда была ориентиром в жизни. Настроения уютного, поступков правильных, а объятий крепких. С праздником!