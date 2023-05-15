В День семьи скажите своим родным несколько теплых слов.

Семья - главная ценность в нашей жизни и поэтому неудивительно, что ей посвящено несколько праздников в году. 15 мая отмечают Международный день семьи (официально - Международный день семей), а 8 июля - День семьи в Украине.

Ранее мы рассказывали, когда отмечаем семейные праздники в 2023 году.

Международный день семьи - история праздника

Этот праздник учредила Организация Объединенных Наций в 1993 году. Вопросам семьи начали уделять все больше внимания начиная с 1980-х годов. С 1994 года в мире стали официально отмечать Международный день семей, а датой праздника выбрали 15 мая. Каждый год у этого дня - определенная тема, связана с семьями, например, семьи и здоровый образ жизни, проблемы малоимущих семей и роль отца в семье и другие.

Видео дня

День семьи - традиции

Семья - это самое дорогое, что есть в жизни, особенно сейчас, в нелегкое военное время. День семьи - хороший повод встретиться с родными, а если нет такой возможности, то позвонить им и сказать несколько теплых слов, поблагодарить за все светлое и хорошее, что они подарили нам.

УНИАН подготовил красивые открытки и поздравления с Днем семьи 2023.

Поздравления с Днем семьи

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

***

Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья - это самое ценное, что может быть на земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!

***

Пусть будет крепким мир семейный,

Часы счастливыми всегда,

Друг друга вы любите крепко,

Не отпускайте никуда.

Свою любовь вы берегите,

Она основа всех семей.

Пусть в доме аура витает

И не впускает злых людей.

Достатка вам, здоровья, счастья,

Благополучия навек.

Пусть верность крепкой остаётся,

А рядом близкий человек.

***

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

***

Моя любимая семья,

Вы в жизни - главная награда!

Вас всех люблю всем сердцем я,

Другого счастья мне не надо!

Мои слова - это не лесть,

Вы в мыслях каждую минуту!

Спасибо, что вы просто есть,

Всю жизнь ценить вас сильно буду!

***

Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С Днем семьи!

***

Семья важней всего на свете!

В семье уют и теплота.

В семье улыбки, радость, дети.

В ней мир, покой и благодать.

Семью беречь обязан каждый,

Семья - начало всех начал.

С семьей в беду попасть не страшно,

Она как гавань, как причал.

***

Пусть будут наполнены сердца любовью, радостью и самыми теплыми чувствами и эмоциями. Чтобы никогда не грустить, не переживать о родных и близких. Никогда не узнать предательства и разочарования. Крепкой семьи, искренней любви, бесконечной верности!

***

Нет ничего семьи дороже.

Она всегда во всем поможет,

Поддержит в целях и делах,

На практике и на словах.

Нет ничего ценнее в мире

Семейных вечеров в квартире,

Совместных выездов на дачу.

Семья на свете много значит!

Так пусть царят в ней мир и благость.

И станет частной гостьей радость.

Пусть ни одно плохое слово

Не станет яблоком раздора.

***

С праздником! Пусть теплом наполнится день, чтобы семья окружила заботой, любовь согревала душу, а верность всегда была ориентиром в жизни. Настроения уютного, поступков правильных, а объятий крепких. С праздником!

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