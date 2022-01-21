День матери, День отца, День бабушки и День детей - каждому члену семьи посвящен определенный праздник.

Семья - одна из важнейших ценностей в жизни человека. Любящая семья нужна каждому человеку. В календаре есть специальные даты, посвященные разным членам семьи. Такие дни - хороший повод вспомнить о тех, кто нам дорог, и сказать несколько слов благодарности. УНИАН перечислил все семейные праздники 2022 года.

21 января - День бабушки

Этот праздник возник в Польше, но быстро стал популярным во всем мире. Как понятно из названия, в эту дату принято поздравлять бабушек. Внуки приносят бабушкам подарки, помогают пожилым по дому или просто приходят в гости. Но даже поздравление по телефону будет бабуле приятно.

10 апреля - День братьев и сестер

Международный день братьев и сестер призван укрепить связь между людьми, объединенными кровными узами. 10 апреля братья и сестры поздравляют друг друга и благодарят за поддержку и совместное веселье.

25 апреля - День дочери

Международный день дочери - не очень популярный, но добрый и светлый праздник. Мамы и папы в эту дату поздравляют своих дочерей. Родители благодарят дочку за то, что она принесла смысл и счастье в их жизнь.

8 мая - День матери

Читайте такжеКогда Пасха в 2022 году: дата и традиции большого церковного праздникаСамый известный семейный праздник отмечается в Украине во второе воскресенье мая. Отмечается он широко и с большим размахом, ведь в эту дату мы чтим маму - самого родного и близкого человека. В большинстве стран мира День матери празднуется 13 мая, а в России - 27 ноября.

15 мая - День семьи

15 мира во всем мире отмечается общий праздник всех семей. Этот праздник основан с целью обратить внимание общества к проблемам внутри семьи. А для каждого отдельного человека это хороший повод навестить родных.

1 июня - День родителей и Международный день защиты детей

Сразу два семейных праздника отмечают 1 июня в Украине. Родители в эту дату заботятся о своих детях, дарят им подарки и балуют. А уже подросшие дети отмечают День родителей - навещают мать и отца.

19 июня - День отца

Папа - тот человек, который поймет в трудной ситуации, развеселит и научит нужным вещам. День отца 2022 отмечается в Украине в третье воскресенье июня - 19 июня. Появился праздник в США и распространился по всему миру. Любому отцу будет приятно услышать поздравления в этот день.

28 октября - День бабушек и дедушек

Общий праздник бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. Пожилым людям будет очень приятно услышать теплые слова от внуков, ведь им важно убедиться, что их помнят и любят.

22 ноября - День сыновей

В конце ноября мамы и папы поздравляют своих сыновей. Рождение сына - огромное счастье для родителей. Даже взрослый юноша будет рад поздравлению от мамы и папы в этот день. Верующие родители 22 ноября читают молитву за сына.

Вас также могут заинтересовать новости: